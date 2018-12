Más de 200 indigentes padecen frío en Guadalajara

Jorge Martínez

Dice llamarse Ramiro, a simple vista parece no estar bien de sus facultades mentales, camina sin rumbo por las calles del centro; es indigente.



A Ramiro lo acompaña solamente su cobija, no tiene a nadie más en el mundo. El frío de los últimos días le ha pegado, padece principios de gripa, nadie lo asiste, tampoco quiere ir a un albergue de gobierno porque no le gusta bañarse.



Ramiro es un hombre delgado, moreno, barbón, que viste prendas oscuras y unos tenis desgastados, come de lo que le da la gente. Ayer en su irreverencia saludaba a cuanta persona veía.



Así como Ramiro, muchos indigentes de la ciudad padecen por las bajas temperaturas, pocos aceptan la invitación hecha por las autoridades de acudir a los albergues, la mayoría se niegan porque aceptan las reglas que les imponen, como bañarse y no encontrarse alcoholizados.



La pasada administración del ayuntamiento de Guadalajara, elaboró un censo para conocer la cantidad de indigentes que deambulan por el municipio, se estableció que alrededor de 200 personas viven en situación de calle, cuya vida corre peligro por las gélidas temperaturas.

