Elsa Martha Gutiérrez

Especialistas de los Hospitales Civiles de Guadalajara (HCG) realizarán un estudio sobre la federalización de los servicios de salud en México que arrancará el próximo año en ocho entidades del país.

Fue el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez quien pidió el apoyo a los expertos para analizar los alcances de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador.

El director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Hospitales Civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, adelantó que la intención del gobierno federal saturaría aún más instituciones como el Seguro Social.

La intención de la Federación es que sean el ISSSTE y el IMSS quienes absorban la atención de la población que se atendía con el Seguro Popular.

“Para el caso del estado de Jalisco me parece difícil porque lo que habitualmente lo que sabemos es que las unidades hospitalarias del IMSS están saturadas, al igual que los Hospitales Civiles”, señaló.

¿Sumirían en una peor crisis al Seguro Social?



“Es muy probable, eso requiere de un estudio técnico muy bien detallado, pero que uno escucha es que existe saturación de servicios en el IMSS e ISSSTE”, respondió.

Recordar que el proyecto de AMLO iniciará en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Una vez transcurridos seis meses, se incorporarán ocho entidades más y así sucesivamente.

Pérez Gómez confió en que revisó el paquete económico que presentó el Gobierno Federal e identificó que el Seguro Popular se convertirá en Servicios de Salud Universales para el Bienestar. Tendrá un presupuesto de 80 mil millones de pesos para el 2019. Sin embargo, el directivo adujo falta de información.

“No lo tengo claro, creo que hay muchas incógnitas para la mayor parte del sistema de salud en el país”, señaló.

Aseguró que existe incertidumbre en la asignación de recursos para atender a la población que no cuentan con algún régimen de seguridad social.

“No sabemos, lo que necesita revisar el Estado es si de esos 80 mil millones de pesos que se etiquetaron en el presupuesto son precisamente para destinarlos a los Estados como se hizo en otro momento hacia los regímenes estatales de protección social en salud, antes Seguro Popular”, dijo.

No obstante, reconoció que de no recibirlos sí pondría en riesgo la atención que se les brinda a las personas que no tienen ningún tipo de seguridad social.

“Sí, se podría poner en riesgo. Nosotros, la mayor parte de la población que atendemos son derechohabientes del Seguro Popular, diría yo que el 80 por ciento de todas las atenciones que brinda el Hospital Civil de Guadalajara son derechohabientes de ese régimen”, reveló.

Anualmente el HCG recibía anualmente 900 millones de pesos para ofrecer atención médica a través del seguro popular. Representa, dijo, el 40 por ciento del gasto de operación de los nosocomios.

Por cierto, desconoce cuánto tiempo llevará realizar el estudio que les pidió el gobernador de Jalisco sobre la propuesta de AMLO de federalizar los servicios de salud en el país.

REITERA POSTURA

Aunque Jalisco no está dentro de los primeros ochos estados que federalizarán los servicios de Salud en México, el jefe del Ejecutivo Estatal, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró que no cederá esa responsabilidad.

“En Jalisco, no nos vamos a desatender. Queremos ser parte de la solución de los problemas de salud. Si necesitamos de la federación, pero sin soltar la responsabilidad que tenemos en servicios de urgencia médica”, dijo ante la comunidad médica.

Dijo desconocer con qué criterio eligieron a los primeros ocho estados que entran al programa.

“No creemos que la ruta sea entregarle todo la responsabilidad de salud a la federación.

Eso es una visión centralista que solo alienta la actitud de unos gobernantes en el estado que desafortunadamente se lavan las manos”.

Cuestionó -sin mencionar entidades y nombres de gobernadores- que hayan cedido ante el gobierno Federal en materia de salud.

“Empezamos a ver señales en algunos estados del país de gobernadores que dicen simplemente yo no puedo con el tema de salud, que ahí la federación se haga bolas”, expresó Alfaro Ramírez.

GPE

​