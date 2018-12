IP: prioridad terminar Línea Tres del Tren Ligero

Elsa Martha Gutiérrez

Más que pelear por recursos para iniciar la Línea Cuatro del Tren Ligero, la Iniciativa Privada de Jalisco consideró que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, primero debe garantizar la conclusión de la Línea Tres que atraviesa por los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, y luego pensar en otros proyectos.



Incluso, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, se pronunció por iniciar con entregas parciales para conocer en realidad qué sucede con la obra. Además también se sabría por qué hacen falta mil 600 millones de pesos para concluir trabajos.



“Hoy en día, la prioridad es Línea Tres y después la Cuatro”, resumió.



Por eso, sugirió “ya hacer entregas parciales y auditar para ver qué hace falta en realidad, porque si no vamos a estar a ciegas, podrían ser mil millones o pueden ser cinco mil millones de pesos, o tal vez 500 millones”, dijo el líder de los constructores.



Entonces, “si vamos a enfocarnos en solicitar que se concluya primero”, afirmó por su parte Enrique Dueñas Rodríguez, presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ).



Hasta hoy, la obra de la Línea Tres ha implicado una inversión de 25 mil millones de pesos, cuando inicialmente se informó que sería de 17 mil millones de pesos.



“Hay que hacer un esfuerzo para conseguir ese recurso, porque si es una obra de 25 mil millones de pesos por un 5 por ciento que falta para que se termine y que quede como un elefante blanco prácticamente es imposible, confío en las autoridades para que se genere ese recurso lo más pronto posible”, insistió Méndez Jaled.



Revelaron que le plantearon al mandatario revisar el tema de la Línea 4. “Se debe revisar y yo le pedí al gobernador que nos hiciera una exposición de la misma para nosotros dar una opinión. Debe tener una demanda comprobada y que la justifique y hay otras alternativas más económicas”, dijo el también vice coordinador del CCIJ, Enrique Dueñas.



Mientras el coordinador del CCIJ, Daniel Curiel Rodríguez, calificó como grave que no se haya etiquetado el total del presupuesto que requiere la obra e insistió que urge concluir las obras que dotarían de agua a la zona metropolitana de Guadalajara, de lo contrario se colapsaría toda la entidad.



“Todo el estado, no va a haber para industria, no va a haber para agricultura, no va a haber para ganadería y no va a haber para vivienda, se colapsaría todo el estado si no resolvemos esto, digo no sería para el 2019, pero tal vez para el 2025 ya tengamos problemas”.