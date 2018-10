Elizabeth Hernández

El jueves pasado, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, señaló ante la Cámara Alta que "los pobres no comen gasolina, comen tortillas, pollo, leche y huevo", para defender las acciones del gobierno en protección de las familias más vulnerables.

Sobre estas declaraciones, el Arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz Martínez expresó que "el pastel de la gasolina no es para uno solito, hay que repartirlo".

Durante la homilía dominical, el religioso se refirió a que "será difícil a los ricos entrar al Reino de Dios", debido a que les es complicado repartir sus bienes materiales con las personas que le rodean y las que lo necesitan, y utilizó su discurso dominical para dar su punto de vista a MILENIO sobre la declaración del funcionario.

“Lo dije en el sermón, el pastel de la gasolina y el pastel de la economía nacional no es para unos cuantos, es para todos los mexicanos, es de todos. Entonces que no pretendan quedarse con todo el pastel, deben de repartirlo. Se pueden quedar con la mitad del pastel, como se hace en una fiesta de cumpleaños, pero no con todo”.

“Esa es su responsabilidad, es ver el bien común. Desde esta pobre ciudad de Pachuca, motivamos a todas nuestras autoridades civiles a que repartan el pastel, porque es de todos”.

​Así también explicó que el aumento que ha tenido la gasolina afecta sobre todo a la mayoría de las familias mexicanas, por lo que expuso que, de seguir la situación económica como está actualmente, “cansará a las familias y a la sociedad en general”.

“Nuestro pueblo resiste mucho, tiene una capacidad enorme de aguantar, pero no la cansen con tantas cosas. El pueblo es tolerante, y no dice nada, pero un día no lo será, pueden venir las reacciones y ojalá que nuestras autoridades tengan cuidado de tratar lo mejor que puedan al pueblo, porque hay que hacerle la vida llevadera”, explicó.

Además alertó a la sociedad que en situaciones como las que se viven actualmente, se pueden presentar “falsos profetas”, que encaminen a una situación de confusión en ésta.

“Desde que estaba el Señor Jesús hay falsos profetas. Siempre ha habido falsos sacerdotes y obispos. Invito a la gente a que no se crea, porque así como nosotros elegimos a un presidente de la República y es al que nosotros escuchamos, Dios elige para cada comunidad a su pastor, por lo que deben escucharlo y llamo a tener cuidado porque siempre ha habido falsos profetas y se dan en la actualidad”, expresó.

Guajardo aclaró después que su comentario “fue simplemente en respuesta a una voz que salió de un curul que me recordaba la gasolina; claramente mi comentario fue que tenemos que vigilar que la gasolina no impacte. Lo que comemos no es gasolina es canasta básica y hay que asegurarnos que el impacto en la gasolina no se transmita de una manera irresponsable en lo que comemos los mexicanos”.

