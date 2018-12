Gana estudiante UAP pase a Modelo de la ONU en NY

Milenio Digital

María Fernanda Reyes Rueda, estudiante del Bachillerato Internacional 5 de Mayo de la UAP (BI5M), fue seleccionada para participar como delegada en el National High Schools Model United Nations (NHSMUN), en marzo de 2019, en la ciudad de Nueva York, donde asistirán estudiantes de preparatoria de diversas partes del mundo para emular debates de la ONU.



La joven de 16 años obtuvo su pase a este evento tras desempeñarse como la mejor delegada de la segunda edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Interamericana (INTERMUN), en el cual formó parte del comité General Assembly con la delegación de México. Posteriormente, al ser elegida la mejor de este grupo, se integró al comité de Crisis en el que representó a la delegación de Japón con el tema ciberataques y violación a los derechos humanos.



La experiencia fue intensa e interesante para la alumna del BI5M, pues junto a los mejores delegados de los 21 comités que participaron en el INTERMUN llevó a cabo un modelo de tres días en solo seis horas de trabajo.



“Los comités de crisis se caracterizan porque no sabes de qué vas a hablar, ni tu postura sobre el tema, hasta el momento en el que empieza la sesión y una vez que nos indicaron esos aspectos tuvimos 20 minutos para investigar el tema”, refirió.



Asimismo, dio a conocer que en el NHSMUN, que tendrá como sede las instalaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las salas de reunión del Hotel New York Hilton Midtown, en Manhattan, participarán 26 comités integrados con 30 y 40 estudiantes cada uno, aproximadamente.



Los participantes fungirán como representantes de países, con la finalidad de realizar negociaciones estratégicas para elaborar soluciones viables y de acuerdo con el contexto actual; además, tendrán la posibilidad de asistir a conferencias impartidas por los embajadores de las delegaciones que participan.



María Fernanda representará a Singapur y debatirá sobre estrategias para implementar la energía atómica en países en vías de desarrollo, para lo cual ya se prepara en el tema.



Para la estudiante de la UAP asistir al NHSMUN es una gran oportunidad para su crecimiento personal y profesional, ya que le gustaría en un futuro formar parte de un debate real en la ONU. “Yo participo en estos modelos porque me apasionan y porque realmente creo en la diplomacia como un medio para conciliar entre naciones y pactar acuerdos”.





ARP