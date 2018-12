Milenio Digital

Vecinos y comerciantes que tienen más de 20 años en la calle Madero, señalaron que los ruidos, las fiestas y el movimiento de tantos vehículos del jueves hasta el domingo, ha sido un factor para que la gente abandonara sus casas y negocios y que optaran por un lugar más tranquilo.

“Un problema son los ruidos, los carros, la gente y no hay estacionamiento, son varios factores por eso mucha no quiere vivir (en la zona), yo estoy aquí por mi trabajo, porque tengo 60 años con mi negocio aquí, pero no es un buen lugar para vivir, hay mucho congestionamiento y lo que es el jueves, viernes y sábado, es peor”, comentó Héctor Pantoja.

Durante un recorrido que realizó MILENIO León, se observó que al menos hay 12 viviendas o establecimientos que se encuentran en renta o venta y existen casos en particular como la antigua funeraria ubicada sobre la calle Madero casi esquina con Libertad, la cual cerró aproximadamente hace tres o cuatro años y algunos de los vecinos comentaron que se debió a que buscaron un lugar más tranquilo, además los dueños tenían otra sucursal.

“Se renta para restaurante porque tiene uso de suelo para restaurante o bar, pero no licencia. A ver, necesitaría verlo, ¿usted para qué lo necesita? Está en renta, pero yo por eso le comentaba que su giro cuál sería para saber si le sirve o no. Por todas las tres propiedades que dan, que se comunican, 80 mil pesos”, señaló una persona que da informes sobre el inmueble.

Otro de los factores que influyeron para que muchas de las casas estén desocupadas en la Madero o calles aledañas se deben a que eran familias muy grandes y no hubo quién se quedara con ellas, como el caso de la Casa de Turismo.

“Algunas casas que están grandes aquí están desocupadas porque eran familias muy numerosas, esa es una, las familias se fueron disgregando a distintas colonias, los hijos, le pongo el ejemplo esa casa (la casa de Turismo), el padre se murió, qué hicieron, se quedó la casa sola, porque ya todos los hijos tienen propiedades en distintas colonias”, dijo el señor Pantoja.

El costo de renta en esta zona oscila entre los 25 mil a 80 mil pesos o más, todo depende del tamaño de la finca; a través de una consulta que se realizó a los propietarios o vendedores de estos inmuebles ubicados sobre la calle Madero, entre las calles entre Donato Guerra hasta la calle 13 de septiembre, señalaron que las propiedades tienen uso de suelo para restaurante o bar.

Desde hace cuatro años la oferta y la demanda, así como los problemas se han incrementado en la Calle Madero, que es uno de los corredores turísticos con más restaurantes y bares en la ciudad de León; por lo que se ha convertido en un problema tanto para las casas habitación que son protegidos por INAH, así como los habitantes de la zona, por el ruido y diversión que aumenta los fines de semana.

Actualmente la calle Madero cuenta con 126 lugares que están autorizados para la venta de bebidas alcohólicas.

De estos, se dividen en 24 inmuebles con autorización de uso y ocupación definitivas; 14 inmuebles no considerados giros de riesgo (no antros); 63 inmuebles con autorización de uso y ocupación condicionadas; 25 inmuebles con permiso de uso de suelo y autorización de uso y ocupación en proceso, lo que da un total de 126 inmuebles, según los datos proporcionados por el departamento de Desarrollo Urbano, hasta el 3 de octubre.

Al interrogar a uno de los comerciantes que se encuentra en la calle Madero entre la calle 13 de Septiembre e Ignacio Zaragoza, frente al templo Expiatorio, una vendedora de artículos religiosos comentó que ellos tienen años con su establecimiento, pero las ventas ya no son tan buenas como anteriormente lo eran, porque el cliente que visita esa zona, no busca el producto que ellos promueven.

El problema más recurrente que señalan algunos de los dueños de las casas es que los fines de semana incrementan el número de personas, que generan más basura, ruido y pese a que existe un horario controlado para cerrar los bares y restaurantes, prácticamente se vive de jueves a domingo con intranquilidad, no es un lugar adecuado para vivir.

Según datos proporcionados por la Dirección de Desarrollo Urbano se han solicitado 21 permisos de uso de suelo, los cuales han sido negados, y en la calle Madero únicamente se han otorgado cuatro permisos sin venta de bebidas alcohólicas.

Desde el 16 de febrero de este año hasta el pasado 3 de octubre se han realizado 79 operativos para verificar que los comercios cuenten con la documentación necesaria.