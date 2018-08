Arturo Ramírez Gallo

La Ley Antiruido fue aprobada de manera unánime en el Congreso de Jalisco entre las reformas a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se establecieron mecanismos para sancionar a establecimientos y vecinos que rebasen los límites máximos de ruidos que se establecen en normas oficiales federales.

Uno de los panoramas establecidos dentro de esta Ley está la vigilancia a bares y restaurantes. Se estableció una sanción de hasta 50 mil pesos e incluso el retiro de las licencias municipales en caso de que haya reincidencia tres veces en un año, se procederá a la clausura y el retiro de la licencia municipal.

Augusto Valencia, fue quien promovió dicha reforma y explicó que también habrá sanción para los ciudadanos que decidan tener volumen fuerte. Dijo: “quienes habiten en el domicilio podrán recibir una multa, y en su caso, de no pagarla se estará inscribiendo al predial como crédito fiscal. También queda la posibilidad de advertir en el ruido vecinal, si alguien no atiende la recomendación de la autoridad de bajarle al volumen, se prevé la posibilidad de un arresto administrativo, si es que en 30 minutos no hay una respuesta por los ocupantes de una finca”.

Las reformas aprobadas establecieron un plazo de 180 días para que los Ayuntamientos establezcan la reglamentación necesaria. Además, las autoridades estatales y municipales deberán de generar un sistema que atienda los reportes de contaminación acústica durante 24 horas.



GPE