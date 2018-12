Expo navideña de artesanos en Plaza Independencia

Elizabeth Hernández

Doña Hermila Morales García muestra con orgullo el reloj artesanal en el que un gladiador azteca enrolla un pedazo de hilo con una pequeña bola de barro colocada en la punta, en cada lado de lo que simula ser una pirámide maya recorre sus cuatro puntos y logra un minuto preciso del tiempo.

"Esta flecha muestra la hora y cada ralla 15 minutos, pero cuando llega a la estrellita es la hora", explica, mientras señala que es la joya de su negocio, "ya que los juguetes de madera no se venden mucho".

Mientras el gladiador da vueltas sobre su propio eje, más artesanos inician sus labores y venden productos en la Plaza Independencia. "Desde hace 10 años mi esposa Adriana y yo nos dedicamos a hacer los hongos artesanales. Desde formarlos hasta darles diseño, para después pintarlos con pintura acrílica".

"Cuando salimos de la universidad de las artes, en Real del Monte, quisimos formar nuestro propio negocio y comenzamos con esto que nos apasiona. El hongo tiene magia, misticismo y nos encantan, y nos ha dado de comer porque a la gente les gusta mucho", expresó Diego Durán.

Magdalena Zapata espera a que llegue el primer cliente mientras elabora bolitas de tamarindo enchilado y asegura que los dulces típicos siguen gustando a la gente. "Me he dedicado por más de 10 años a hacer dulces. Les gusta a la gente y pues siempre participo en ferias en todo el estado para seguir vendiendo mis productos", señala, y cobra 15 pesos por una alegría.

Entre productos orgánicos, pulseras de diferentes colores, chicharrones preparados, también Juan Carlos Rodríguez graba una placa con el nombre de Arturo. "Este negocio me ha sido muy redituable y me mantengo de ello. No me quejo, porque ha venido mucha gente a visitarnos", dice.





También hay artesanos de Actopan, quienes venden cepillos para el cabello y adornos también, producidos con la fibra del maguey. Diademas de mil colores, broches para el cabello, bolsos y otros artículos los muestran con orgullo.

Lo mismo que Tania López, quien se dedica a elaborar aretes, pulseras, anillos de plata. "Yo soy de Pachuca y me he dedicado a vender mis productos desde hace nueve años. Aunque han sido bajas las ventas, esperamos que la gente consuma productos nacionales y de Pachuca, para sus regalos navideños", expresa.

Inciensos, atrapasueños, ropa de lana, vestidos y blusas bordadas, plantas licores artesanales y zapatos son algunos de los productos que se venden en esta Expo Artesanal Navideña que estará en la Plaza Independencia hasta el 6 de enero.

​