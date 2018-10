Empresas de pipas: no está garantizado el abastecimiento

Áxel Martínez

Luego del anuncio del recorte al suministro de agua programado del 31 al 3 de noviembre próximos por las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala, MILENIO consultó a 20 empresas que ofrecen el servicio particular de pipas en Ciudad de México y aseguran que no garantizan poder abastecer con éxito a la ciudadanía.



Señalan que esta situación se debe al gran número de viajes que prevén realizar los días que dure el corte hasta su restablecimiento, ya que aseguran es largo el tiempo de espera en los pozos para cargar los camiones-cisterna.



Los dueños de flotillas particulares no aceptan la posibilidad de que los ciudadanos aparten con anticipación el servicio, ya que desconocen la dinámica con la que el gobierno capitalino controlará la extracción del líquido en los 450 pozos disponibles.



Debido a que 13 de las 16 alcaldías se verán afectadas por el corte (Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Xochimilco no se verán afectadas), algunos piperos ofrecen la opción de traer agua del Estado de México ante la saturación de su servicio, pero advierten que de ser así se verían limitados en el número de recorridos debido a la distancia que tendrán que recorrer.



El precio por el servicio de pipas de agua particulares va desde mil 300 pesos, con tanque cisterna con capacidad de 10 mil litros, a 2 mil 400, por unidades de 20 mil litros, y hasta 5 mil 940 pesos por camiones torton para 44 mil litros.



Después de los hechos ocurridos luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando se reportó el robo de camiones cisterna a manos de civiles en la alcaldía de Iztapalapa, como medida de precaución los piperos se rehúsan a brindar su servicio en esa zona durante el corte en el suministro.



En contraparte, el Sistema de Aguas de Ciudad de México informó que cuenta con una flota de 530 pipas, entre unidades propias y rentadas, para brindar el suministro gratuito a las 482 colonias que se verán afectadas por el recorte.