Emiten recomendaciones para uso de pirotecnia

Gabriela Jiménez

Debido a la temporada navideña y de año nuevo, Protección Civil de Monterrey emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes al usar pirotecnia.



Érik Cavazos, director de la corporación municipal, señaló que uno de los consejos más importantes es evitar que los menores de edad hagan uso de los fuegos artificiales sin la supervisión de un adulto.



Además de ello, es muy importante buscar un lugar libre de riesgos para poder disfrutar de estos explosivos.



“Es muy importante el lugar donde vamos a hacer esta actividad de la pirotecnia, hay que buscar un lugar seguro donde esté libre, que no haya riesgos en el entorno, como vehículos, casas, tomas de gas, pastizales. Que no haya un riesgo en caso de que algún artefacto truene y se incendie", resaltó.



Asimismo, recomendó siempre tener una cubeta de agua al alcance para prevenir un posible incendio o accidente.



“Hay que tener una cubeta de agua a la mano en caso de que algún cohete no prende, es preferible echarle agua, no hacerlo que prenda; es preferible remojarlo y tener una cubeta para prevenir un conato de incendio”, dijo.



También mencionó que es necesario ser cuidadosos con las mascotas, pues estas tienden a estresarse por el ruido de los fuegos artificiales y son más propensas a escapar.



En ese sentido, aconsejó mantener a los animales en una habitación con música u otro tipo de sonidos, a fin de evitar que se alteren con el sonido exterior.



A la par, invitó a los ciudadanos a reportar la venta ilegal de pirotecnia a través del número 911.





Advierten riesgo por temporada



Érik Cavazos, director de Protección Civil de Monterrey, advirtió que a nivel local, los accidentes por uso inadecuado de la pirotecnia han aumentado hasta 40 por ciento anualmente, sobre todo porque los menores de edad tienen acceso a ellos sin que un adulto los supervise.



Por este motivo, el titular de Protección Civil de Monterrey insistió en la importancia de tomar las recomendaciones en cuenta.



A la par, invitó a los ciudadanos a reportar la venta ilegal de pirotecnia a través del número 911.