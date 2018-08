Víctor Hugo Ornelas

El fervor religioso que despierta la Iglesia de la Luz del Mundo en sus seguidores tuvo su mayor expresión este 14 de agosto en el marco de la celebración de la Santa Cena, el evento más importante de entre aquellos que forman parte de la Santa Convocación.

En la octogésima conmemoración de esta fiesta, la Hermosa Provincia en Guadalajara, se convirtió de nueva cuenta en una de las sedes religiosas que mayor número de fieles congregan a nivel mundial, pues de acuerdo a datos del ministerio de comunicación, estuvieron presentes en la entidad más de 510 mil personas, provenientes de 58 diferentes naciones.



La celebración comenzó en punto de las 15:00 horas con algunos cantos y alabanzas, conforme el tiempo transcurría, los “hermanos” congregados en la Hermosa Provincia comenzaban a murmurar sobre el arribo del Apóstol de Jesucristo y director de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.



La presencia de elementos de “la guardia real” que se encargan de la logística y seguridad del dirigente religioso le daban mayor fuerza a esos rumores, “ya va a llegar, ya va a llegar”, se podía escuchar entre la multitud, algunos de ellos con la fortuna de estar en la calzada principal y poder apreciar al “Dios vivo”, otros, fijaban la mirada en las decenas de pantallas que se colocaron en los alrededores para no perder detalle. De pronto, todo ese fervor, entusiasmo y emoción contenidos estallaron en un grito; el Apóstol de Jesucristo ya se encontraba en el lugar.



De acuerdo a lo programado, después de saludar a los miles de fieles y entrar al templo ubicado al centro de la colonia, Naasón Joaquín llevó a cabo la oración de bendición, con ello, el pan y el vino ser convirtieron en elementos de comunión con Cristo y de esta manera se repartieron las miles de porciones que fueron elaboradas por toneladas para remembrar la última cena como la celebración con la que esta congregación considera que Jesucristo quería ser recordado.



La Santa Convocación, de acuerdo a estimaciones de algunas instituciones en conjunto con autoridades de La Luz del Mundo, genera una derrama económica de alrededor de 300 millones de dólares para Jalisco.



La celebración de los “hermanos” como se les conoce popularmente, es un acto que se concentra en un espacio que tiene algunas particularidades, pues a pesar de encontrarse en el área Metropolitana, sus condiciones son completamente distintas al común denominador, en sus calles no hay grafiti, no se tienen datos sobre casos de alcoholismo o drogadicción y la incidencia delictiva es prácticamente nula, “no cierran sus casas con llave y el promedio de escolaridad es de al menos la licenciatura”, mencionó Eliezer Gutiérrez, ministro de comunicación de la iglesia de la Luz del Mundo, la cual ha incrementado su influencia de manera considerable, pues a través de sus seguidores ya tienen presencia en todos los partidos políticos del país y bajo la dirección de Nassón Joaquín, no solo han sumado más de una decena de países a sus prácticas, sino que por primera ocasión, durante 2018 llevaron a cabo una Santa Convocación en el extranjero, esta, en el mes de enero en Estados Unidos, lo cual contemplan replicar en 2019 en Centro o Sudamérica, pero siempre, Guadalajara será el lugar que alberge la sede oficial, el lugar que dio origen a esta congregación basada en el cristianismo.





MC