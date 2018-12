Despiden a 700 empleados del SAT en Irapuato y Veracruz

Milenio Digital y Isabel Zamudio

Alrededor de 200 trabajadores del Servicio de Administración Tributaria en Irapuato fueron destituidos de sus cargos y obligados a firmar sus renuncias.

Los recortes incluyeron 500 despidos dentro del SAT en el estado de Veracruz.

En Irapuato, cerca de 200 empleados fueron despedidos y se les informó que sólo recibirían el fondo de ahorro del trabajador.

En redes sociales circula un video en el que se observa a personal administrativo en reunión con los empleados explicándoles que el despido se debe a que en el Presupuesto 2019, sus plazas ya no están contempladas.



"Es una supresión de plazas que viene desde el gobierno federal, en el presupuesto del 2019 ya no vienen contempladas estas plazas", comentó un empleado administrativo del municipio.Entre quejas y protestas, cuestionaron que cuál era el objetivo, "¿quién va a trabajar?, ¿quién va a recaudar?", reprocharon.

Al cuestionar sobre el personal de auditoría, se informó que serían 63 personas las que serán dadas de baja.



"Aunque tenemos responsabilidades de hacer actas de entrega, ¿a quién vamos a entregar?", comentó uno de los trabajadores, a lo que una de sus compañeras respondió diciendo que los administrativos tenían la responsabilidad, el personal de administración asintió con la cabeza.

A partir de mañana, las 200 personas que fueron dadas de baja no podrán ingresar a las instalaciones del SAT en Irapuato las cuales serán totalmente cerradas al público.



También en Veracruz

En tanto, cerca de 500 empleados de confianza del SAT de las diversas regiones de Veracruz fueron obligados a firmar sus renuncias.

Los empleados, algunos con 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad, fueron notificados de que se daban por finiquitadas sus labores en el SAT.



En redes sociales, los burócratas federales publicaron videos y transmitieron los momentos en los que les informaban que ya no seguirían trabajando en diversas áreas, y si se negaban a firmar, no los dejarían salir de las oficinas y los colocaban en una lista para no volverlos a contratar.



En oficinas del SAT de Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Boca del Río, empleados fueron obligados a renunciar y quienes accedían, lo hacían con la promesa de una posible recontratación.



Las hojas con las notificaciones fueron entregadas en la zona norte por Israel Faustino Rodríguez, comisionado para llevar a cabo los despidos.

Las notificaciones estaban firmadas por Luis Fernando Ramírez, Administrador de Apoyo Jurídico de Recursos del SAT.



En Tuxpan, los elementos de seguridad privada no dejaban salir de las oficinas a los trabajadores si no firmaban la renuncia, por lo que difundieron imágenes en redes sociales de lo que consideraron una privación ilegal de su libertad.









Con información de Isabel Zamudio





