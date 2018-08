Arturo Ramírez Gallo

El proceso para la selección del representante de usuarios del transporte público en el Comité Técnico de Validación inició un proceso de judicialización, esto a partir de la solicitud de un juicio de amparo. Esta petición se realizó para que el proceso sea invalidado y se tenga que repetir el proceso.

Quien interpuso dicha solicitud es Elton Osorio, ciudadano que participa en colectivos a favor de los derechos de ciclistas en Guadalajara. Fue uno de los diez candidatos para fungir como el ciudadano representante, sin embargo, su intención fue desechada por los representantes de tres integrantes del Comité Técnico: Luis Nazario Ramírez, en lugar de Mario Córdova España, presidente de dicho órgano, Jesús Arturo Padilla, representante de la Contraloría y Francisco Pulido quien suplió al secretario técnico.

La razón del por qué no se tomó en cuenta a Elton Osorio incluso se explicó en el boletín enviado por el Instituto de Movilidad. Al respecto amplió el ciudadano: “Me desecharon con un fundamento que está fuera de la convocatoria, no hay ningún requisito que diga la razón por la cual me desecharon y pues yo tengo mi derecho a estar en ese espacio”.

Los únicos requisitos que se incluyeron en la convocatoria son: ser ciudadano mexicano y nativo o residente de Jalisco, tener 21 años o más, no ser o haber sido funcionario público, no tener relación con la operación del transporte público, presentar una carta de intención, copia de una identificación, comprobante de domicilio y la inscripción.



Sin embargo, los encargados de la insaculación informaron que “al momento del sorteo (el pasado 19 de julio) se desechó uno de ellos por ser integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, toda vez que este organismo ya tiene una representación en el Comité Técnico de Validación”.

Respecto a ese elemento utilizado por el Comité, Elton Osorio agregó que “el papel que yo tengo en el observatorio es suplente, no formo parte del colectivo legalmente y tampoco formo parte del observatorio legalmente. Soy suplente del representante del Colectivo Ecologista de Jalisco. Eso por un lado y por otro lado, independientemente de mi labor en el observatorio, yo me registré en la convocatoria a título personal”.

La solicitud fue de un juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Guadalajara. Elton Osorio también lamentó que Arturo García Gómez, electo representante de los usuarios, haya votado a favor de un incremento de 9 a 9.50 pesos en el modelo ruta empresa cuando no se cumple con la normativa.



