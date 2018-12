Dejan tradición a causa de la violencia e inseguridad

Mariana Ramos

Las calles cerradas para que los niños pudieran romper la piñata ahora son sólo un recuerdo, vecinos de colonias como San Miguel, 10 de Mayo, Villas de San Juan y Chapalita han decidido evitar realizar posadas por temor a la inseguridad que se viven en sus colonias.

“Antes sí hacíamos, desde noviembre nos organizábamos, pero ahora con las peleas, lo feo que se pone en la noche pues no, preferimos guardarnos en nuestras casas, y no hacer posadas”, comentó Adriana, vecina de la colonia Villas de San Juan.

En un recorrido realizado por Milenio León se pudo constatar que la mayoría de las principales calles de estas colonias son solitarias, no hay rondines policiacos y también hay problemas con el servicio de alumbrado público.

“La única fiesta que se hace por aquí es la de la virgen y eso porque se termina temprano y es a un lado de la iglesia, pero sino pues no, la gente de por aquí ya no sale mucho por lo mismo porque lo único que se escuchan son las sirenas de las patrullas o de las ambulancias”, comentó Elisa Gómez, vecina.

Y es que desde hace por lo menos dos años en la mayoría de las colonias visitadas el “Santos peregrinos” ya no se escucha con la misma fuerza.

“Antes creíamos que ya no se hacían porque no había tantos niños pequeños pero ahora vemos platicando con las vecinas que es porque pues ya no hay la confianza como para salir en la noche a reunirnos, es triste, sí pero pues es lo que nos ha tocado y mientras no cambien las cosas dudo mucho que podamos mantener vivas las tradiciones”, dijo Rosy, vecina.

A decir de comercios como dulcerías cercanas o lugares donde se venden piñatas también la venta de los artículos para la posada no tiene el mismo “auge” como en otros años.

Ante esta situación, los vecinos piden a las autoridades apoyo para que en los días de posadas refuercen la vigilancia en las zonas donde ya existen rondines y en otras a donde no llegan que puedan ser atendidos.