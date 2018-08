Victoria Félix

Aunque aseguraron que la finalidad del programa de regularización no es recaudatorio, la Dirección de Patrimonio de San Pedro Garza García informó que los 520 minipredios invadidos por vecinos están valuados en 3 mil millones de pesos y han recibido aproximadamente 50 solicitudes de compra.



Este miércoles, durante la reunión de transición de la Secretaría de Finanzas y Tesorería municipal, donde también estuvo presente la Dirección de Patrimonio, se informó que el proceso de regularización consta de la incorporación del predio a los bienes del municipio y posteriormente se negocia con quien lo esté invadiendo para que lo desocupe o lo pague.



“Se han acercado muchas personas para regularizar, el problema es que estamos en el proceso de incorporarlos primero al municipio y entonces sí cada caso en particular se tendrá que negociar con la gente que está invadiendo”, señaló el secretario de Finanzas, Rafael Serna Sánchez.



En entrevista para MILENIO Monterrey, el titular de la Dirección de Patrimonio, Carlos de la Garza, explicó que cada derecho de paso invadido varía en su extensión, algunos son de 60 o hasta 500 metros cuadrados, y con un valor de 3 a 5 millones de pesos cada uno.



Hasta el momento han sido incorporados al municipio alrededor de 100 predios y todos ellos se encuentran invadidos por particulares. Al menos la mitad se han acercado con el Ayuntamiento para negociar su compra.



Sin embargo, el conflicto con algunos de estos derechos de paso invadidos es que obstruyen tuberías, desagües o cañadas que afectan a otros vecinos, en esos casos, dijo, no se considera la venta de los predios.