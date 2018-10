Comienzan campaña en prevención de enfermedades

Mariana Ramos

Inicia la tercera Semana Nacional de Salud, en el Jardín de Niños Rosaura Zapata.



Esta campaña tiene como objetivo reforzar las medidas de prevención de enfermedades.



Entre las acciones destacan la vacunación, medicamentos para evitar diarreas e infecciones respiratorias agudas.



En coordinación con la Secretaria de Salud en algunos centros médicos, y escuelas serán módulos de salud.



Las vacunas que se van a intensificar esta semana son la SPR, es decir, para la inmunización contra el sarampión, la parotiditis o paperas y la rubéola; para los niños y niñas de nuevo ingreso a la instrucción primaria, y a los de 6 años de edad no inscritos en el Sistema Educativo Nacional, que no han recibido la segunda dosis de refuerzo de esta vacuna.



También se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, es decir la prevención de formación de la mayoría de las verrugas genitales, así como ayudar a prevenir la infección de estas; para las niñas de 5º grado de primaria y de 11 años no escolarizadas con primera dosis de la vacuna.



Para la aplicación y atención será importante que los padres de familia lleven la cartilla de vacunación de los niños.