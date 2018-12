Bajan ventas en tianguis navideños

Bryam Torres

A menos de días para la celebración de la navidad, las ventas en el tianguis navideño de León no han mejorado y siguen siendo menores en comparación de años anteriores, así lo comentaron comerciantes del lugar.



"Está muy solo, esta muy tranquilo fíjate y a pesar de ser fin de semana todo se ve bien tranquilo, no nos ha ido muy bien en ventas, ha estado peor que otros años ya no vendemos igual", dijo Cristina Díaz.



Otros comerciantes señalaron que esperaban tener mejores ventas ayer con el inicio de las posadas.



"Todos teníamos la esperanza de que ayer estaría más movido por el inicio de las posadas y si estuvo más movido que días anteriores pero no se compara a los años pasados, ahí ni se podía caminar por los pasillos y ayer hubo gente pero no mucha", declaró Alejandro Sánchez.



Este mercado que se encuentra en la calle J. Ortiz de Domínguez en la zona centro es una tradición en la ciudad y se especializa en la venta de artículos de temporada decembrinas como luces decorativas, figuras de yeso y dulces.