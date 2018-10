Aumentaron 64.7% las entradas a las momias

Carlos Olvera

El tesorero del municipio capitalino, Antonio Valdez Fonseca, afirmó que el Museo de las Momias de Guanajuato se mantiene en la preferencia del público, porque no ha mermado el ingreso a pesar de que el acceso se incrementó de los 55 a los 85 pesos, en la tarifa de turistas y visitantes.



El incremento recién se aprobó en la primera sesión ordinaria del Ayuntamiento que preside el panista Alejandro Navarro Saldaña, a propuesta propia para reunir más fondos para la administración municipal.



Como se sabe el Museo de las Momias de Guanajuato, es la segunda fuente de ingresos frescos a la presidencia municipal de Guanajuato, y a veces ha sido la primera.





Según datos oficiales, en 2015 el monto recaudado fue de 27 millones 969 mil 459 pesos; en 2016, alcanzó 32 millones 714 mil 485 pesos y en 2017 subió a 36 millones 494 mil 032 pesos; en el periodo de enero a julio de 2018 el museo ha alcanzado la cifra de 21 millones 554 mil 697 pesos.



En entrevista, el Tesorero mencionó que el propio Presidente ha estado en estos días en el museo para verificar la afluencia que “afortunadamente sigue su estado normal, no ha variado con relación al mismo periodo del año anterior, estamos en las mismas condiciones y no varió prácticamente nada”.



“Lo más importante es que platicamos ahí con varios de los visitantes y les gustó el museo, les pareció excelente y el costo no repararon en ello, creo que la respuesta de la gente ha sido positiva en este momento”.



El funcionario capitalino reiteró que este impacto en la tarifa de entrada es hacia los visitantes y los turistas ya que la población de Guanajuato, que prácticamente no acude mucho, tiene un costo preferencial de 19 pesos y ese no se modificó.