Victoria Félix

La pedrera Matrimar SA de CV aseguró contar con el permiso de desmonte y de uso de suelo, emitidos por la Semarnat y el municipio de Doctor González, respectivamente, luego de haber sido denunciados por los ejidatarios de la comunidad Benavides Grande y Benavides Olivares por haber deforestado un predio.

Comuneros del lugar denunciaron a MILENIO Monterrey que la empresa comenzó el desmonte el pasado 12 de agosto pese a que existe una medida precautoria dictada por el Tribunal Agrario del Distrito 20 para que no se afecten los terrenos.

Te recomendamos: Suspenden desmonte de pedrera en Doctor González

Dicha sentencia se generó porque un ejidatario denunció a la empresa y al comisariado presidente de Benavides Grande y Benavides Olivares por haber celebrado el contrato en el que le cedían a Matrimar 3 mil hectáreas para su explotación, presuntamente sin haber tenido la anuencia de todos los comuneros.



Por este motivo, el Tribunal Agrario dictó como medida precautoria anular el contrato entre Matrimar y la asamblea ejidal, y ordenó a los integrantes de la asamblea "abstenerse de realizar cualquier acto jurídico o tomar acuerdos que implique derivar la nuda propiedad o posesión en cualquier modalidad, respecto a las tierras afectadas", de acuerdo al expediente 77/2017.

Sobre esto, el gerente de la pedrera, Miguel Barco, admitió no contar con algún documento que respalde que el Tribunal ya emitió una sentencia a favor de Matrimar.

Sin embargo, aseguró que la empresa puede seguir desmontando el terreno debido a que no es impedimento que el proceso jurídico continúe y no haya una sentencia.

"No es limitante o no es un frenamiento el hecho de que esté en proceso la demanda de este señor, no hay sentencia aún pero todo este proceso lo avala", dijo.

Los documentos que presentó la empresa fueron el contrato con la asamblea ejidal emitido el 27 de marzo del 2016, la escritura de arrendamiento, el permiso de explotación del terreno forestal de la Semarnat y el permiso del cambio de uso de suelo del municipio con fecha a 12 de julio del 2018.





​

​