Amieva ordena transparentar aportaciones de Uber a CdMx

El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, ordenó a la Secretaría de Movilidad transparentar la recaudación y destino de los recursos aportados por la empresa de transporte privado Uber al Fondo de Movilidad de la Ciudad de México.

El mandatario local explicó que los principios de aplicación de estos recursos son para mejorar la infraestructura vial, generar opción de protección para peatones, así como mejorar los espacios públicos.



“Esos recursos no pueden de ninguna manera generar algún esquema que no sea de transparencia, he pedido al secretario de Movilidad que refiera cómo han sido primero captados, administrados y cómo han sido y serán ejercidos los recursos”, dijo en entrevista.

“Hace algún tiempo el documento administrativo que dio vida al reconocimiento de la actividad que realizan estas plataformas involucra la creación de un fondo y ese fondo tiene la finalidad de ser transparente, determinar cuánto se ha captado, cómo se ha administrado y cómo se va a ejercer”, añadió.

Amieva comentó que la Secretaría de Movilidad rendirá su informe en los próximos días ya con los números de cierre de la administración.

Ayer, la plataforma de transporte Uber informó que en el segundo trimestre del año aportó más de 30 millones de pesos al Fondo de Movilidad.





Destacó que los ingresos corresponden a 1.5 por ciento de cada viaje contratado a través de la aplicación en la Ciudad de México.

En un comunicado de prensa, detalló que en total las contribuciones aportadas suman más de 270 millones de pesos desde 2016.

“Hemos cumplido en tiempo y forma con el pago de la contribución trimestral establecida en el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, esperamos que los recursos se destinen a mejorar la movilidad de la ciudad", mencionó la empresa en el comunicado.

Reiteramos que Uber no participa ni tiene injerencia alguna respecto al uso y destino de este fondo”, remarcó la plataforma.



