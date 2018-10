Maricarmen Rello

La Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM), que por decreto del gobernador Aristóteles Sandoval se activó en 8 municipios de Jalisco en febrero de 2016, debe ser auditada como parte del proceso por el cambio de administración, señalaron representantes de organismos civiles feministas.

“Esto se tendría que hacer antes de que se vayan las autoridades actuales y tienen que hacer de entrega-recepción del mecanismo de la Alerta; eso es importantísimo que lo contemplen en sus equipos de transición… para que los que lleguen desde el primer momento se activen en el tema de la AVM con toda la responsabilidad que les toca”, precisó la coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, A.C.,(Cladem), María Guadalupe Ramos Ponce.

Socorro Arce, coordinadora de Parité, Observatorio Político de las Mujeres, A.C. admitió que hay preocupación de que la AVM no tenga el seguimiento adecuado, especialmente si se cambian estructuras administrativas. “Si de por sí como está ahorita no han funcionado las cosas como deben de ser… si la tuvieran que operar desde una Secretaría no habría recursos, ni dirección administrativa”, dijo.

ALERTA EN EL LIMBO

Asimismo, desde hace un año está pendiente de dictaminación la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Jalisco por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). Esta Alerta fue solicitada por organismos civiles que consideraron insuficientes las acciones del gobierno de Aristóteles Sandoval concentradas en la Estrategia “Juntxs por Ellas” para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

La Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), recibió el informe de las recomendaciones que solicitó al estado de Jalisco pero no se ha pronunciado al respecto, lo que se esperaba ocurriera este 2018. La exigencia de OSC es que la administración federal no cierre dejando la AVG en el limbo, situación que padecen otras seis entidades.

Este medio dio a conocer que Jalisco ocupa el lugar número 10 del país en violencia feminicida (Febrero 8 de 2018), de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las Alertas de Violencia son un mecanismo que impulsa políticas públicas de progresividad en los derechos de las mujeres, que idealmente deberán incidir en la disminución de los feminicidios y otras violencias hacia la mujer.

Claves Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM) Se activó el 8 de febrero de 2016. La declaratoria se concretó mediante acuerdo de decreto publicado en una edición especial del periódico oficial El Estado de Jalisco el 25 de noviembre de 2016.

Municipios bajo Alerta: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta.

