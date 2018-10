Redacción

Se entregaron 30 nuevos vehículos para la policía auxiliar en comodato con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y 15 más para mejorar las condiciones de la alcaldía de Cuajimalpa.

El alcalde en Cuajimalpa de Morelos, Adrián Rubalcava Suárez, en compañía del titular de la SSP, Raymundo Collins, hizo entrega de los vehículos, que fueron adquiridos con recursos en su mayor parte de la liquidación que tuvo como diputado el actual alcalde, además de recursos aportados por los propios ciudadanos, con lo cual se lograron un total de 45 unidades vehiculares.

Rubalcava Suárez agregó que estas unidades contarán con alta tecnología, poseen cámaras para video grabar toda acción de seguridad pública al exterior e interior del vehículo, conectadas a un sistema de GPS, lo que permitirá delimitar las zonas de vigilancia.

Y cada colonia contará con una patrulla para monitoreo adecuado para que cada vehículo se mantenga dentro de su cuadrante.

También se adquirió un dron que estará monitoreando las calles con capacidad de vuelo de hasta 300 metros de altura, para una mejor vigilancia y un tiempo de respuesta inmediato.

En esta entrega se presentó el Programa de Programa de Prevención, Movilidad, Inteligencia, Asuntos Internos y Monitoreo Ciudadano de la alcaldía, en este proyecto nace un nuevo grupo denominado “Gladiadores” jóvenes mujeres y hombres, entre 23 y 35 años, quienes forman parte del nuevo equipo de movilidad que mejorará el flujo vehicular en las principales zonas conflictivas de la demarcación.



Este equipo especializado, además de las tareas de movilidad, tendrán la responsabilidad de apoyar en emergencias y serán los encargados de velar que cada uno de los servidores públicos de la alcaldía no cometan actos de corrupción y su labor de servicio sea eficiente.

El alcalde enfatizó que se ha fijado un código que permitirá identificar a todos los servidores públicos quienes estarán uniformados con el objetivo de que la población los distinga e identifique.

“No más servidores públicos que maltraten a la ciudadanía trabajaremos por un México unido, siempre buscando el bienestar de los ciudadanos” agregó.

“A pesar de que la seguridad y la movilidad no son facultades de las alcaldías, estos temas siguen recayendo de manera directa en el gobierno de la Ciudad, y aquí en Cuajimalpa no podemos seguir diciendo a mí no me toca, nosotros tenemos un fuerte compromiso con la ciudadanía y hoy venimos a comprometernos con el secretario de Seguridad Pública y el jefe de Gobierno que aquí en Cuajimalpa hay hermandad y responsabilidad, y trabajaremos de la mano para sumar esfuerzos”, finalizó.







