Se suma Commix a cancelar venta de calle en San Pedro

San Pedro Garza García

La Comisión Mixta de Colonias (Commix) se sumó a la solicitud de cancelación de la subasta de una calle y un predio a la familia dueña del periódico El Norte, porque no se justifica por parte del municipio de San Pedro.

TE RECOMENDAMOS:Vecinos le exigen a SP cancelar venta de calle

Entrevistado vía telefónica, Norberto de la Rosa, representante legal de la agrupación, se pronunció a favor de la suspender la venta y desincorporación del terreno por 7.3 millones de pesos en el Fraccionamiento La Cima, autorizada por parte del cabildo sampetrino.

"Sí nos sumamos a que se detenga la venta de la calle, sin que se haya acreditado la necesidad de la venta de la misma o alguna circunstancia económica, que el municipio tenga un destino que se le vaya a heredar estos recursos.

"El municipio igual que los demás municipios metropolitanos de Acción Nacional están generando una serie de recursos que no entendemos para qué, cuando no hay necesidad de ello, los ingresos son autosuficientes para pagar sus gastos administrativos", dijo.

Este martes, el Colectivo Pro Montaña Vecinos exigió al municipio cancelar la subasta y venta de un predio municipal en el Fraccionamiento La Cima por supuestamente venderlo a menor precio, favoreciendo a la familia dueña del periódico El Norte.

De la Rosa indicó que no existe razón alguna para haber hecho una subasta de este tipo para vender una calle y un área verde al particular, porque no hubo estudios que la hayan sustentado.

"No hay ningún motivo o razón para que se venda el inmueble a algún particular, ni ese ni ningún otro inmueble, si no hay un estudio planificado de lo que se va invertir en otros inmuebles o en área verdes que sirvan a toda la comunidad de uso común y que sea de gran beneficio ecológico, de tránsito o movilidad, por lo tanto la rechazamos por esos motivos.

"Que se cancele definitivamente... lo que es indebido es que esté queriendo enajenarlo cuando no hay necesidad para ello", dijo.

El pasado 17 de enero, el Cabildo de San Pedro aprobó la venta de la calle Cipreses de la colonia Residencial La Cima por 7 millones 374 mil 068 pesos a la familia dueña del periódico El Norte, quienes también son propietarios de las residencias contiguas.

En sesión ordinaria de Cabildo, los regidores y síndicos votaron por mayoría autorizar la venta del predio de 951 mil 547 metros cuadrados a Rosa Laura Junco de la Vega Elizondo.

Sin embargo, no todos los regidores estuvieron de acuerdo con la venta de la calle, pues se abstuvieron de votar Eduardo José Cruz Salazar, del PRI, y María Diamantina Alcalá.

Desde el 14 de febrero de 1978, el municipio de San Pedro tenía la posesión de la calle Cipreses del Fraccionamiento Residencial La Cima.

La Comisión de Hacienda Municipal fue la encargada de analizar el dictamen del expediente catastral número 05-114-033 que corresponde a la vialidad de la calle Cipreses en ese fraccionamiento, cuya convocatoria pública para la subasta fue identificada con el número DPM 01/2016.

El pasado 4 de abril, el municipio publicó la convocatoria informando la adjudicación del postor ganador del bien inmueble que se describía en el documento publicado en la prensa escrita, firmada por el alcalde Mauricio Fernández Garza, síndicos, tesorero, secretario de ayuntamiento y director de Patrimonio municipal.