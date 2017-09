Comité de contingencias no ha sido convocado, denuncia PRI

Monterrey

A pesar de los estragos generados por las lluvias de esta semana en el estado, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Marco González, reveló que el Gobierno Estatal no ha convocado al comité de contingencias.

El legislador declaró que sostuvo una reunión con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que le informaron que incluso no fueron invitados a la pasada instalación del comité.

Advirtió que es necesario que ya se instale, debido a que se avecinan más lluvias, que dijo, están programadas para el martes.

“Haría un exhorto a un comité de contingencias que no ha sido convocado, nada más una vez desde que arrancó esta administración que fue en agosto de este año, pero a raíz de estas lluvias no ha habido una convocatoria del Gobierno del Estado, hoy estuve en la Conagua e incluso no fueron invitados a la pasada instalación del comité.

“Sería importante que este comité se instale este fin de semana porque se vienen otras lluvias a partir del martes y hay que estar preparados, ya vimos acontecimientos como en el municipio de Los Ramones, en Cadereyta, en Juárez, entre otros y sí ha habido daños, hay un muerto en San Nicolás que se cayó en el socavón, pero aquí lo importante es que el Gobierno del Estado actúe de manera preventiva, y le pido también de la manera más respetuosa que ya convoque a ese comité de contingencias y se pongan a trabajar el fin de semana”, dijo.

Expresó que este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno reactivo, más que preventivo.

En los últimos días se presentaron lluvias que generaron inundaciones de calles, avenidas y viviendas, dañaron vehículos, pavimento y provocaron incluso la muerte de al menos una persona.

Caso concreto de la inundación de las avenidas, Pablo Livas y Eloy Cavazos, en el municipio de Guadalupe, el surgimiento de un socavón en la avenida Los Ángeles en San Nicolás, en el que cayó una camioneta y habría provocado la muerte de una persona.

Un paso a desnivel inundado, cuya ubicación es la avenida Sendero cruz con la avenida Manuel L Barragán, entre otros daños, además de múltiples viviendas inundadas en el municipio de Apodaca.