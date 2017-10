Fijan fecha para integrar Comité del SEA

Monterrey

La Comisión Anticorrupción acordó que para el 25 de octubre del presente año deberá estar eligiendo a los integrantes del Comité de Selección y Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Tras haber sesionado, Yanira Gómez, presidenta de dicha Comisión, informó que se registraron un total de 63 aspirantes, de los cuales sólo entre 17 y 19 cumplieron con los requisitos.

Adelantó que este miércoles, jueves y viernes deberán estar desarrollando las entrevistas a cada uno de los que cumplieron con los requisitos para dar cumplimiento al calendario que trazaron.

"Son 63 las personas que están contendiendo por un lugar en el Comité de Selección y Acompañamiento. Hay alrededor de 17 a 19 personas que cumplen al 100 por ciento con la papelería que solicita las bases de la convocatoria.

"La idea es ir avanzando en el proceso, no detenernos a esperar a que tengamos los 63 expedientes notificados y completos, en caso de que así fuera, recordemos que en el grupo de acompañamiento muchos de ellos declinaron a mitad del proceso y no continuaron con la integración del expediente, para que esto no ocurra vamos a dar inicio a las entrevistas", dijo.

La legisladora comentó que para quienes no han cumplido con los requisitos, darán dos días hábiles para que respondan con los trámites, de no hacerlo en tiempo y forma, serán, ahora sí, desechados.

"Coincidentemente hay personas que se registraron para ambos comités, ya se deberá de establecer ahora en este proceso quién cumple y quién no, otra vez, el proceso es exactamente el mismo y deberán de venir a entrevistas y si es que ellos cumplen con el 100 por ciento de los documentos", refirió.

Admitió que hay personas que se registraron en los dos comités, ya que la ley no les prohíbe tal cosa.

