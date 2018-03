'Secrecía' señalan en sanción al alcalde de Durango

Durango

Se espera que los procedimientos que se realizan por parte la Comisión de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, como en el caso de la sanción al alcalde de Durango, José Ramón Enríquez Herrera.

Patricia Jiménez Delgado, diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), dijo que su voto fue abstinencia por no conocer los criterios para la sanción aplicada, comentó que es desafortunado no conocer qué es lo que se vota en el pleno legislativo.

Indicó que no se conoce que fue lo que sucedió al interior de la Comisión y no se puede ser irresponsables al aprobar o no una sanción.

Incluso, dijo desconocer si el tema se politizó debido a lo que sucedió en el interior de la Comisión de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, pero no se les hizo de su conocimiento y es por eso que no se puede tomar una decisión así.

Recalcó que se comienza con un nuevo procedimiento y se espera conocer por medio del Parlamento, los argumentos en que se trabajará y dialogará sobre las sanciones.

Jiménez Delgado, destacó que es necesario el conocer los orígenes de la sanción o los criterios que se tomaron para aplicarlos.

Recordó que en la actual legislatura es la primera vez que se presenta un trabajo parlamentario que se llevó con total secrecía. Y fue clara al mencionar que no se puede jugar con este tipo de temas.

ldv