Comisión Anticorrupción del PAN cierra caso contra Padrés

Milenio Digital

La Comisión Anticorrupción del Partido Acción Nacional determinó no imponer ninguna sanción al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, pues éste ya no se encuentra contemplado en el registro nacional de militantes.

A través de un comunicado, la Comisión Anticorrupción del PAN dijo que se encuentra impedida para solicitar alguna sanción en contra de Padrés, por lo que se acordó la suspensión del caso.

"De conformidad con los artículos 47 y 48 de los Estatutos General del Partido Acción Nacional, así como 2, 3, 4, y 37 del Reglamento sobre la Comisión Anticorrupción y Actividades Relacionadas de este instituto político, y toda vez que a la fecha el C. Guillermo Padrés Elías ya no se encuentra contemplado en el Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional con la calidad de militante de este instituto político, es el caso que este órgano colegiado se encuentra impedido para solicitar la imposición de alguna sanción respecto del ciudadano en mención, lo que esta Comisión Anticorrupción acuerda el sobreseimiento del sumario en que se actúa y, así mismo, hace constar que quedan las presentes actuaciones para los efectos de la fracción III del artículo 42 del Reglamento sobre la Comisión Anticorrupción y Actividades Relacionadas".

En este contexto, el pleno de la Comisión ordenó que se archive el expediente del caso de Padrés y se dé el caso como "totalmente concluido".

La determinación de finalización del caso fue aprobada en sesión ordinaria de la Comisión Anticorrupción del PAN mediante votación unánime de los comisionados Luis Felipe Bravo Mena, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Fauzi Hamdan Amad y Silvia Guadalupe Garza Galván.



El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se encuentra recluido en el área de tratamientos especiales del Reclusorio Oriente, pues aún falta que un juez del Edomex se pronuncie en otra causa penal por el delito de defraudación fiscal.







​