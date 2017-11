Hace Estado diagnóstico para dar vida a Colombia

Monterrey

La Corporación Para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León y la Secretaría de Economía hacen un diagnóstico para mejorar y darle vida a la zona del puente Colombia.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León; Hugo González, director de Codefront; y Fernando Turner, secretario de Economía del Trabajo Estatal, sostuvieron un encuentro a puerta cerrada en Palacio Gobierno para analizar la situación y cómo mejorar esa zona para quienes ahí viven y para los que transitan hacia Texas.

“Tuvimos una reunión para analizar por fin el puente Colombia que está funcionando mejor y hoy (viernes) tenemos los resultados, ya nos está dando un poquito de lanita, no mucho.

“Le he encargado a Hugo el puente Colombia, se está viendo lo primero con respecto a los ingresos, que se dignificara a la gente que vive en la comunidad de Colombia, un pueblo muy fregado, muy jodido, es injusto que por ahí pase todo mundo y esté en mal estado”, dijo el mandatario estatal en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

Rodríguez Calderón indicó que se ha dado mantenimiento y corrección de infraestructura urbana de la zona.

“Lo hemos estado arreglando, ya arreglamos la unidad deportiva, ya le dimos cine a la raza; le he pedido a don Fernando y Hugo un diagnóstico para que Colombia sea el mejor pueblo de Nuevo León”, dijo.

Por ello, inició un sondeo entre los usuarios de redes sociales para que indiquen qué es lo que se debe de mejorar en esa zona.

“Por aquí por Facebook, díganme qué les gustaría que hubiera en este pueblo para que ustedes también lo disfruten, es un pueblo que si me dicen, que me ideas para que no sean ocurrencias nuestras, cuando viajan y pasan por ahí, los que van y los que vienen, lo disfruten.

“¿Cómo les gustaría ver el pueblito de Colombia, cómo les gustaría ver a ese pueblo, cómo les gustaría ver a la gente de ahí, qué creen que se puede hacer?, así que échenme la mano, estamos jalando, no crean que ando de grillo nomás, también jalo, también trabajo”, dijo el gobernador.