Colectivos critican falta de cuidado en remoción de Nieto

Ciudad de México

Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás criticaron la 'falta de cuidado' con la que se anunció la remoción del titular d la Fepade, Santiago Nieto, y urgieron a que se concrete la creación de la Fiscalía General de la República y los nombramientos pendientes del fiscal anticorrupción, al considerar que "esta misión no puede estar bajo el reloj de la contienda electoral que se avecina ni condicionada con el resultado de este proceso".

María Amparo Casar señaló que la PGR se contradijo al dar al menos tres versiones de la destitución de Nieto. Recordó que primero, en el boletín oficial que difundió la Procuraduría hablaron de "faltas al código de ética aunque ni siquiera nos dicen cuál era la flta"; después, el encargado de despacho Elías Beltrán en entrevistas "olvida el código de ética y dice que la destitución fue porque se violó el debido proceso y la presunción de inocencia" de Emilio Lozoya.

Ayer, agregó, en la carta de remoción que se dio a conocer se dice que "Santiago Nieto violó la debida reserva que debe de guardar toda investigación para que no se vicie el debido proceso y se pueda caer un caso".

Consideró que si el motivo real de la destitución es éste último y se logra sustentar, "el doctor Santiago Nieto tendrá que salir y haría muy mal el Senado en restituirlo, si no logran acreditar esta razón el señor debería ser restablecido", pues detalló que las faltas administrativas como se hizo mención en las primeras versiones, se sancionan únicamente con suspensiones de 15 días o amonestaciones. Por lo que insistió en la necesidad de que se esclarezcan los verdaderos motivos del despido.

"Me parece que fue una falta de cuidado por parte de la institución que está encargada de la procuración de justicia, me parece increíble, inadmisible que desde el primer momento en que se anunció la remoción no se haya cuidado cada una de las palabras tanto en boletines como en entrevista, me parece una falta paradójica en donde se le acusa de violar el debido proceso cuando la Procuraduría no tuvo ni siquiera el cuidado de decir y dar las razones fundadas y motivadas para la remoción".

Casar añadió que clara muestra de que "en este país la justicia no se imparte de manera universal, independiente e imparcial", es que si Nieto ya había sido acusado en el caso de la investigación del ex vocero del Partido Verde, Arturo Escobar de filtrar información reservada prevalece la incógnita de "por qué en ese momento no se le removió, qué componendas políticas hubo atrás".

Y resaltó que Nieto "con todas sus luces y sombras" logró con pocos recursos transformarla Fepade " y comenzó a investigar casos de gran envergadura que nunca antes con ningún fiscal habíamos visto", así como reducir en un 50 por ciento el rezago de expedientes que se tenían cuando fue nombrado fiscal.