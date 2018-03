Coaliciones no proponen un cambio a política energética: Cuauhtémoc Cárdenas

México

La reforma energética ha significado el desmantelamiento del sector petrolero que costó muchos años construir, el cual también se ha quedado con escasas inversiones, consideró Cuauhtémoc Cárdenas.

En entrevista para el programa de televisión MILENIO Negocios, señaló que hoy se invierte 10 por ciento de lo que se hacía previo a la aprobación de esta modificación legislativa, que fue promulgada hace cuatro años, por lo que llamó a revertirla.

“Lo grave es que es la culminación de un desmantelamiento de una industria nacional; no es tanto si se privatizó o se respetó lo que se había logrado a partir de 1938, sino que es el desmantelamiento de una industria básica fundamental para el país.

“Es la entrega de un recurso que es también fundamental y estratégico para cualquier otro país, como son los derivados del petróleo y la pérdida por parte del Estado de cómo manejarlo en función de un interés en general”, resaltó.

—¿Por qué echar para atrás una reforma que nos acerca a lo que evidentemente se está haciendo en otros países? —se le preguntó.

—Hace falta una nueva política petrolera, distinta a la que se ha venido instrumentando. Yo diría que no necesariamente tiene que ver con la reforma, por ejemplo, nos dijeron que a partir de la reforma energética constitucional iban a llegar al país 140 mil millones de inversión.

“Antes de la reforma, Petróleos Mexicanos venía invirtiendo en los últimos años de 10 a 15 mil millones de dólares al año... lo que ha llegado con la reforma no son los 140 mil millones, han llegado mil 700 millones, no es ni 1 por ciento.

—¿Pero por qué se toman en cuenta los 50 años de uso de los contratos?

—Bueno, pero si anualmente Pemex invertía 15 mil millones anuales, ahora en el mejor de los casos ha llegado solo a 10 por ciento de lo que Pemex invertía en un año, y estamos hablando de cuatro años de la reforma.

—¿Cuáles son las propuestas, los puntos clave de su propuesta de una nueva política petrolera?

—Una nueva política petrolera que no requiere reformas de ley. Es un mejor manejo de las reservas, más exploración, y tener reservas para más años.

“Impulso a la petroquímica, construcción de capacidad de refinación, impulso a las energías limpias desde el uso industrial y grandes consumidores hasta el doméstico, vehículos eléctricos...

“Hay ya posibilidad de tener estas utilizaciones, simplemente buscando esquemas financieros para tener estas facilitaciones a niveles más modestos. Hace falta cuidar más nuestras reservas, hace falta impulsar más las llamadas energías limpias, que no se contraponen con una política petrolera distinta, hace falta impulsarlas más, darles más facilidades para que se aplique en muchas cuestiones, hacen falta instrumentos financieros, administrativos, políticos para darles más importancia”.

—Los candidatos que han hablado de este tema, en particular Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que hay que tener independencia energética, ¿se han reunido con usted para revisar las propuestas?

—No, nosotros estamos poniendo a disposición esta propuesta a todo mundo, pero lo que he visto en la propuesta que registró la coalición donde está Morena en el INE es que no habla más que de las refinerías. No se habla de cambio de política, ni de la reversión de las reformas.

“En las propuestas de las otras coaliciones, donde están PRD y PAN, se habla de cuidar la seguridad energética, no se dice cómo. En otras propuestas, la del Partido Verde, se habla de las energías limpias, pero tampoco se dice cómo impulsarlas.

—¿Cómo cree que estaría su padre, quien expropió la industria en 1938, si pudiera hablar con él?

—Creo que vería con mucha preocupación lo que ha pasado, porque han desmantelado a una industria que costó al país muchos años para montarla, más allá de que hubo problemas de desvíos, claudicaciones, que el Estado tenía la obligación de haber corregido, hechos de corrupción, ineficiencias, etcétera. Ahí el Estado tenía que haber intervenido y no permitir el Pemexgate ni muchas otras cosas que sucedieron con recursos del petróleo.