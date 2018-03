Definirá Morena mediante encuesta a candidatos

Monterrey

Integrantes de la Coalición Juntos Haremos Historia anunciaron que hasta el momento en nueve municipios del estado, entre ellos Monterrey, Guadalupe, San Pedro, Juárez y García, obtendrán a su candidato mediante el método de encuesta al público para definir quién está mejor posicionado.

Lo anterior, luego de que en esos nueve municipios hay varios precandidatos, sin embargo, en caso de que hubiera un acuerdo antes entre los aspirantes, no habría encuesta.

El dirigente del Partido Encuentro Social (PES), Juan Manuel Alvarado; y César Cravioto, enlace del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dieron a conocer la lista de candidatos a los diferentes municipios, donde destaca que ya tienen candidato en 34, en nueve los obtendrán por la vía de la encuesta, y en otros siete aún no definen quién será, y en uno más, en Melchor Ocampo no se definió, porque no hubo coalición.

Hasta el momento, 22 son para hombres y 20 para mujeres, aunque aclararon que la lista final será de 25 y 26.

En el caso de Monterrey, cuya candidatura se asignará al Partido del Trabajo (PT), los precandidatos que participarán en la encuesta son Patricio Zambrano, Luis Galán Wong y David Noel Ramírez Padilla.

En San Pedro Garza García, correspondiente a Morena, participarán en la encuesta, Javier González y Jorge Ruiz Velazco.

El municipio de Guadalupe, cuya candidatura corresponde al PES, se definirá mediante encuesta en la que participan los precandidatos, Jesús María Elizondo, Arturo Benavides y Feliciano Guzmán.

En Juárez, asignado al PES, participarán en la encuesta los aspirantes, Eduardo Treviño Petrochi, Felipe Hernández y Ulises Treviño.

García, que está asignada al PT, la candidatura se definirá mediante una encuesta mixta con los contendientes Deyanira Fernández, Roberto Escamilla, Humberto Alejandro Ramos y Cayetano García.

En Santiago, el cuestionario se aplicará en relación a los precandidatos, Rafael Paz, Gamaliel Valdez, Raphael Martínez, Arnoldo Leal y Jorge Alberto Villarreal.

El municipio de Zuazua, asignado al PT, se definirá también mediante el método de encuesta con los contendientes Pedro Martínez, Santiago Hernández, Eduardo García y Omar Segovia.

Anáhuac, que está asignado a Morena, se definirá con los candidatos Gerardo Montemayor, José Guadalupe Gutiérrez y Germán Torres.

Y el noveno es Sabinas Hidalgo, donde participarán en la encuesta Arnulfo de León, Eduardo Mireles y Raúl Mario Mireles.