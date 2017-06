Urge acuerdo nacional entre partidos: ex consejero del INE

Ciudad de México

El ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Javier Santiago Castillo, afirmó que se necesita un programa y una coalición de gobierno, y no sólo una estrategia de alianza electoral para ganar en 2018, en respuesta a la misma observación que hizo el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente.

"Dadas las circunstancias que vive el país, hace falta un acuerdo nacional amplio e importante que busque construir un programa que beneficie a la sociedad, y eso implica no sólo una asociación electoral, sino una coalición de gobierno", afirmó el ex consejero del INE.

En entrevista con MILENIO, y al preguntarle sobre la propuesta de acordar una coalición para el proceso electoral de 2018, advirtió que los tiempos para "caminar esa ruta" están por agotarse y recordó que la normatividad para ello deberá estar lista antes de que concluya 2017.

Al respecto, dijo que "sería conveniente que la ley regulara a los gobiernos de coalición" para que los partidos participantes "estén obligados a registrar un programa común y compartir las responsabilidades de gobierno".

"En una ley secundaria se establecerían las reglas para el gobierno de coalición; esto es factible, legislativamente; tendría que haber un convenio de coalición de gobierno, tener un programa político y social y las responsabilidades de cada uno de los partidos participantes", detalló.

Consideró que una coalición de gobierno en México "sería un elemento novedoso" y podría "darle respuesta a los problemas" a los problemas actuales del país, "si realmente los partidos políticos tienen la madurez de cumplir con los compromisos".

No obstante, reconoció que una coalición del PRD y el PAN "se ve complicada y compleja, pues ambos tienen posturas distintas, sobre todo en materia económica y social".

Hay temas en los que ambos partidos tienen puntos de vista diferentes, uno de ellos es la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. "Cualquier gobierno de coalición regulado tendría que poner las bases de cuáles son los aspectos para llevar a cabo la negociación del TLC, por ejemplo, tendrían que defender una postura en común. Sí, hay temas muy complicados para lograr acuerdos PRD y PAN", enfatizó, aunque no descartó la posibilidad. En otros países, partidos diferentes han logrado acuerdos en coalición; ejemplo de ello es Alemania, donde Ángela Merkel cogobierna con el Partido Socialista, "se pusieron de acuerdo para poder cogobernar", consideró.













