Coalición sí, alianzas no, dice De la Fuente

México

El ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente consideró que la política mexicana está en crisis, por lo que los partidos necesitan lograr una verdadera coalición de gobierno, “que sea distinta a las alianzas tradicionales, que no sirven de nada y no han dado resultados”.

En entrevista en El asalto a la razón, con Carlos Marín, en MILENIO Televisión, De la Fuente consideró que la segunda vuelta es una propuesta que respaldará solo si se aplica también para los legisladores, pues “lo que se debe garantizar es una mayoría estable para gobernar, no nada más cómo ganas la elección”.

Además descartó las candidaturas por un partido o independientes en 2018, pues “no tendrán viabilidad”, al insistir en que la mejor opción es que se logre una verdadera unidad de gobierno que genere una agenda común en política fiscal y exterior, seguridad y educación.

“Lo reitero, me parece que las coaliciones de gobierno, que no son alianzas electorales, son armar un programa conjunto de común acuerdo, que es el que se va a convertir en la opción ganadora y en el mecanismo que permita tener una mayoría estable durante los siguientes seis años, es un logro que la democracia mexicana no ha experimentado y que le vendría bien.

“Que permita a los ciudadanos sentirse verdaderamente representados. Que se dé una gobernanza que nos permita dejar atrás los problemas que hemos venido diagnosticando desde hace muchos años”.

De la Fuente consideró que esa coalición deberá dejar en manos del Congreso y de discusiones democráticas los temas polémicos que deben definirse por mayorías.

El también ex secretario de Salud (1994-1999) confirmó que le interesa la elección del próximo año y que participará “dando sus puntos de vista y colaborando en lo que sea necesario”.

Insistió en que la política mexicana está en crisis y los responsables son los actores de la clase política y no la ciudadanía, como a veces se ha querido hacer creer.

“Los partidos se han distanciado de sus bases, se enfocan en sus guerras intestinas, en pelearse por quién es el candidato y las ideologías han dejado de jugar un papel importante, incluso las visiones de derecha y de izquierda se han perdido”.

En ese sentido, sostuvo que es necesario reformular el propio concepto de nación, “porque el riesgo es que resurja expresado como estos nacionalismos trasnochados, como estamos viendo en Estados Unidos, Reino Unido y México”.

“Epidemia de violencia”

Juan Ramón de la Fuente resaltó que México “técnicamente vive una epidemia de violencia colectiva” por rebasar con 6 puntos la tasa que establece la OMS, que indica que una sociedad con más de 10 muertes por cada 100 mil habitantes enfrenta esa crisis.

“No somos el segundo país más violento del mundo, pero sí caemos en ese criterio de salud pública”.

Explicó que en México se viven estos niveles de violencia principalmente por las disputas entre los narcotraficantes y por el gobierno mexicano, que busca controlarlos con balazos; además de la violencia por cuestión de género, preferencias sexuales, creencias religiosas o contra periodistas.

También de “grupos que usan la violencia para sacar ventaja económica sobre otros, como el caso de los huachicoleros.

“El gobierno mexicano se equivocó al creer que con violencia terminaría el tráfico de drogas que, por el contrario, ha costado 200 mil muertos desde que el ex presidente Felipe Calderón comenzó con esa guerra, pues la prohibición ha salido más cara que la legalización”.

Sostuvo que en México sí urge que se analice la legalización del consumo de mariguana medicinal y del cultivo de amapola con regulación.

Sobre la reforma educativa, dijo que es “insuficiente”, pero se puede lograr más con voluntad política.

“Me parece insuficiente, tiene que ser más, tiene resistencias y las va a seguir teniendo, y entre más resistencia haya, significa que estamos yendo más a fondo.

“Ahí radica el reto político, porque destrabar estas resistencias y avanzar en los programas que realmente son de fondo, pues sí requiere de un trabajo político, fino, complicado”.

Resaltó que países como Corea del Sur pudieron superar la grave crisis educativa. “Les llevó 25 años, pero les fue muy bien”, por lo que alentó al gobierno mexicano a seguir esforzándose.