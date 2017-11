Sería un honor reelegirme, declara Clara Luz Flores

Escobedo

A pregunta expresa de los medios sobre una posible reelección, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, señaló que sería un honor presidir por tercera ocasión el Ayuntamiento, sin embargo, tomaría la decisión dentro de cinco meses.

En entrevista posterior al arranque del Programa Integral “Más y Mejores Banquetas”, la munícipe indicó que para tomar la decisión deberá analizar la percepción ciudadana al finalizar su gestión y la postura del PRI.

"Antes de que mi partido me proponga, necesito yo decidir si sí quiero participar o no, y antes de yo decidir debo de analizar integralmente las condiciones para participar. ¿Cuáles son esas condiciones? que la ciudadanía está contenta con el trabajo que estamos haciendo, que vayamos en la meta de los propósitos de trabajo, que el municipio realmente está efectivo en cuanto a los programas, etcétera y para eso todavía me faltan como unos 5 meses.

"Claro que sería para mí un honor volver a presidir el municipio de Escobedo, sería entonces la tercera vez, sería para mí un honor. Pero eso depende exclusivamente de que los ciudadanos estén conformes conmigo, sino ni para qué, ni aunque mi partido me fuerce", indicó.

Consideró que el tono de los comentarios en redes sociales, el trato directo con ciudadanos, líderes religiosos y maestros, revela la conformidad o inconformidad de la comunidad sobre diversos temas y eso también lo tomará en cuenta para su decisión.

"Esa convivencia es indispensable para que las propias personas te digan del municipio en qué circunstancias están, definitivamente hay que sacar encuestas, definitivamente hay que sacar sondeos, otra área muy importante que analizar es el tema de las redes es qué tanta animadversión siento en cada comentario que pueda tener, entonces son muchos aspectos los que hay que analizar", concluyó.