Ve 78% de ciudadanos nula baja en pobreza

México

Ocho de cada 10 mexicanos (78 por ciento) advierten que la pobreza en México se ha reducido poco o nada durante los últimos tres años y seis de cada 10 (60.1 por ciento) descartan la posibilidad de que en la próxima década se logre erradicar ese mal.

De acuerdo con la encuesta Pobreza en México, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, dos de cada tres ciudadanos (66.7 por ciento) afirman además que los programas sociales del gobierno federal se utilizan con fines electorales, mientras la misma proporción (63.5 por ciento) sostiene que los apoyos disminuyen los efectos de la pobreza, pero no los resuelven.

El sondeo detalla asimismo que los programas sociales mejor calificados por los beneficiarios son los de abasto de leche Liconsa (70.7 por ciento de aprobación), los comedores comunitarios (68.1), el abasto de productos básicos en tiendas Diconsa (65.2) y la pensión para adultos mayores (64.9 por ciento).

En contraste y a la pregunta "¿Qué tanto cree que (el programa Prospera) ayude a la población para reducir la pobreza extrema?", 52.7 por ciento de los entrevistados respondieron "mucho" o "algo".

"No se hace lo suficiente"

La encuesta del Cesop evidencia la insatisfacción de una mayoría de los entrevistados con las acciones contra la pobreza, pues 86.6 por ciento señala que el gobierno de México no ha hecho lo suficiente para disminuir ese problema durante los últimos tres años, mientras 12.1 por ciento considera lo contrario.

Sin embargo, ocho de cada 10 aprueba mucho (39.2 por ciento) o algo (42.4 por ciento) que se destinen recursos públicos a cubrir las necesidades básicas de los más pobres del país.

Los ciudadanos encuestados consideran que lo más conveniente para pagar los programas sociales es transparentar las acciones de gobierno (53.3 por ciento), disminuir el endeudamiento del gobierno (41.4 por ciento), subir los impuestos a los ricos (12.9 por ciento), que los ciudadanos participen y den más ayuda (10.2 por ciento), que los pobres trabajen más para mejorar su situación (6 por ciento) o que aporten más las organizaciones privadas (4 por ciento). en tanto 5.7 por ciento no sabe o no contesta.

Al ser interrogados sobre con quiénes preferirían colaborar para ayudar a resolver el problema de la pobreza, 27.7 por ciento respondió que con el gobierno; 24.8 por ciento, con su familia; 21.9 por ciento, con alguna organización; 12.7 por ciento, con sus vecinos y 6.3 por ciento, con la iglesia, mientras 3.6 por ciento dijo que no le interesa colaborar y 3.1 por ciento no sabe o no contesta.

Del 21.9 por ciento que preferiría colaborar con alguna organización, 2.7 por ciento precisó que con cualquier organización no gubernamental; 1.3 por ciento, con alguna asociación civil, y 1.2 por ciento, con cualquier organización ciudadana, pero 0.7 por ciento crearían una organización propia; 0.7 por ciento colaboraría con escuelas y universidades, y 0.6 por ciento con asociaciones de asistencia, como Cáritas.

Programas sociales

Respecto a los programas del gobierno federal para el combate a la pobreza, los entrevistados respondieron qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con las siguientes frases:

"Solo disminuyen pero no solucionan el problema": 14.1 por ciento está totalmente de acuerdo; 49.4 por ciento está de acuerdo; 28.1 por ciento está en desacuerdo; 6.7 por ciento está totalmente en desacuerdo, y 1.7 por ciento, no sabe o no contesta.

"Se usan para fines electorales": 22.1 por ciento está totalmente de acuerdo; 44.6 por ciento está de acuerdo; 24.7 por ciento está en desacuerdo; 6.6 por ciento está totalmente en desacuerdo, y 2.1 por ciento no sabe o no contesta.

"Hacen a la gente dependiente del gobierno": 13.1 por ciento está totalmente de acuerdo; 43.7 por ciento está de acuerdo; 34.7 por ciento está en desacuerdo; 4.7 por ciento está totalmente en desacuerdo, y 3.9 por ciento no sabe o no contesta.

"Acostumbran a la gente a no trabajar lo suficiente": 12.4 por ciento está totalmente de acuerdo; 39.1 por ciento está de acuerdo; 41.6 por ciento está en desacuerdo; 4.9 por ciento está totalmente en desacuerdo, y 2 por ciento no sabe o no contesta.

"Crean desigualdades entre la gente de la comunidad": 11.1 por ciento está totalmente de acuerdo; 42.6 por ciento está de acuerdo; 37.7 por ciento está en desacuerdo; 7 por ciento está totalmente en desacuerdo, y 1.7 por ciento no sabe o no contesta.

[Dé clic sobre la imagen para ampliar]





Respalda el PRI aumento en créditos del Infonavit

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, dijo que su partido y el gobierno le apuestan a que siga creciendo el mercado interno, el empleo formal y nuevos formatos de oportunidades para los que tienen bajos salarios, por ello respaldan la decisión del Infonavit de elevar los créditos hasta en 1.6 millones de pesos.

"Con creatividad financiera y responsabilidad se logró aumentar el monto de los créditos, a quienes menos ganan, con este hecho se reduce la brecha de la desigualdad y se evita que la tensión social se profundice".

En un comunicado, el legislador celebró la decisión anunciada por el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, David Penchyna, para que los obreros, como sector primario de la población, se beneficien con la ampliación del crédito hipotecario hasta un millón 604 mil pesos.

Dijo que esto es resultado de la reforma financiera, que "con visión de futuro" presentó el presidente Enrique Peña al Congreso de la Unión.

Gamboa hizo notar que México cuenta con instituciones como el Infonavit, que facilitan la igualdad de oportunidades, por lo que los priistas en el Senado hacemos un reconocimiento a su Director, quien como senador votó la Reforma Financiera en noviembre de 2013.

"Los senadores priistas le apostamos al mercado interno, que sigue creciendo; al empleo formal, que sigue creciendo; al consumo, que sigue creciendo, así como a nuevos formatos de oportunidades para los que tienen bajos salarios", estableció.

(Angélica Mercado/México)