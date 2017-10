El IFT no queda polarizado: Gabriel Contreras

Ciudad de México

El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Zaldívar, declaró que su reelección por cuatro años más no polariza al instituto, pues los consejeros reconocen sus meritos mutuamente y se tiene la disposición de seguir trabajando para ofrecer mejores servicios.

“El IFT no queda polarizado, somos compañeros de trinchera de trabajo, nos reconocemos mutuamente los meritos, las grandes capacidades y diferencias, para avanzar en una agenda que no puede ser monolítica. En el instituto siempre hay disposición de seguir trabajando para mejorar los servicios”, declaró Contreras.

En entrevista radiofónica, con Ciro Gómez Leyva, el presidente del IFT negó que exista posibilidad de hacer algún fraude en una elección en el Senado, cómo lo supuso la senadora panista Marcela Torres Peimbert, pues tras el proceso de votación y comparecencias se decidió darle seguimiento a su mandato.

La secretaria de la Mesa, Iztel Ríos, informó que se emitieron 112 votos en total, de los que 81 fueron para Gabriel Contreras, 27 para María Elena Estavillo y cuatro nulos.

“El nombramiento del consejero presidente corresponde al Senado, después de un proceso complejo para ser comisionados, pues tenemos que hacer un examen se configura una lista y elige un candidato el Presidente y lo pone a consideración”, explicó.

Contreras Zaldívar aseguró que no tiene filiación política, sino compromiso con el servicio público, luego de que fue criticado por la cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto. Añadió que no sólo trabajó como asesor jurídico en la actual administración, sino también con los ex presidentes Vicente Fox Y Felipe Calderón.

Para finalizar Contreras Zaldívar indicó que el IFT va a “seguir con muchas ganas de trabajar, entre compañeros nos respetamos y comprometidos con la agenda tener mejores servicios para todos”.

