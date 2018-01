Cisen evitó asesinatos de políticos, asegura Osorio

México

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, aseguró que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se ha utilizado para cuidar al país, no para hacer persecuciones, y dijo que el trabajo de inteligencia de ese organismo evitó incluso el asesinato de líderes políticos.

En entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la Razón, el ex funcionario negó cualquier acto de espionaje contra activistas y dijo que la intervención de comunicaciones se utilizó en todos los casos para localizar y atrapar a los delincuentes más buscados.

—A Miguel Ángel Osorio Chong, como cabeza del área de seguridad del gobierno federal, se le achacó esto de andar espiando gente, a una docena de personas, tal vez una veintena, mediante el programa cibernético llamado Pegasus, ¿pues con cuánta gente andaba usted espiando? —inquirió el periodista.

—Te doy en claro para qué fue ocupado el Cisen. Fueron los delincuentes más buscados que el Cisen tuvo que ver para lograrlos encontrar; se pudo evitar el asesinato de líderes políticos gracias al Cisen, porque fue ocupado bien el Cisen. El Cisen sirve para cuidar al país, no para perseguir, nadie nos puede señalar absolutamente nada al respecto. Y, por cierto, nada más de pasadita, este sistema Pegasus no fue adquirido por el Cisen —atajó Osorio.

En ese contexto, el ahora ex responsable de la política interna respondió al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, que en su reciente gira por Tlaxcala planteó “más inteligencia y menos balas” como su propuesta anticrimen.

“Seguramente (Anaya) no sabe las plataformas con que cuenta el gobierno federal, el Estado mexicano, que actuamos a través de estrategias, no de persecución; cuando se presenta un enfrentamiento es porque los criminales lo quieren así”, reviró el hidalguense.

Dijo que las persecuciones a tiros con víctimas civiles son asunto de las pasadas administraciones panistas.

El precandidato priista al Senado descalificó igualmente al aspirante de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, quien se manifestó por integrar a todas las fuerzas policiacas y militares en una Guardia Nacional.

“Creo que no ha medido, creo que no tiene dimensión, o quien se lo dijo y sugirió está totalmente equivocado. Son cosas distintas, son cosas diferentes. No se pueden mezclar militares con las policías, porque tienen un destino diferente, están preparados de manera totalmente ajena la una a la otra”, remarcó Osorio.

Precisó que el Ejército y la Marina se mantienen hoy de manera subsidiaria en apoyo a las tareas de seguridad que estados y municipios no pueden cumplir, pero se declaró convencido de que el personal militar deberá retirarse paulatinamente de esa responsabilidad.

LA FUGA DE "EL CHAPO"

Osorio Chong reconoció que uno de los momentos más difíciles en cinco años y un mes de gestión fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015.

Recordó que en aquel entonces acompañaría por primera vez al presidente Enrique Peña Nieto en una gira internacional, pues un contingente de la Policía Federal abriría en París el desfile con motivo del Día Nacional de Francia.

Encabezando la avanzada, Osorio estaba ya en la Ciudad Luz cuando recibió la llamada de Eugenio Ímaz, entonces director del Cisen, quien le confirmó la fuga de Guzmán, y enseguida comunicó la información al presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo regreso el domingo; el lunes acudo al Altiplano, reviso todo, reviso lo que había hecho la procuraduría y, me acuerdo, a las siete de la noche una conferencia de prensa, había más (reporteros) que cuando lo detuvimos; y la verdad es que fueron muy duros. La primera pregunta no fue cómo se escapó, sino si iba yo a renunciar”, evocó.

Reafirmó su agradecimiento a Peña Nieto por darle la oportunidad de seguir en el cargo y desde ahí trabajar en la reaprehensión de El Chapo en enero de 2016.