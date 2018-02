Cienfuegos se "rajó": Alfonso Robledo

Monterrey

Luego de registrarse como precandidato para el Distrito 11 Federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Alfonso Robledo aseguró que el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, se rajó con la ciudadanía al decidir no reelegirse para dicho cargo.

En entrevista este domingo a las afueras del PAN Estatal, Robledo aseguró que Paco Cienfuegos está “corriendo” del reto de administrar una ciudad como lo es Guadalupe, más allá de sus argumentos de las encuestas y los favoritismos de los que hace mención en un video difundido en redes sociales.

Asimismo dijo estar a la espera de que en este nuevo proceso electoral no se presenten campañas de desprestigio y guerra sucia, ya que sostuvo, en la elección pasada le robaron el triunfo, por el contrario pidió se haga un pacto de civilidad para que haya una jornada limpia y sin polémicas.

“Se rajó más bien, él dice que por las encuestas y no sé qué más, yo lo que digo es que en sus encuestas y en las nuestras, siempre salía abajo, así es que más bien está corriendo del reto, de no poder defender una ciudad que se ganó robándose el resultado y que finalmente ahora pues no puede ni siquiera sostenerlo.

“Espero que haya una competencia de alto nivel, la última vez, amén del resultado robado, la guerra sucia fue parte de todo el proceso y eso es lamentable para cualquier ciudadano, pero espero que en esta ocasión con quien decidan poner allá enfrente (el PRI) podamos tener un pacto de civilidad”, dijo.

En este sentido, adelantó que será positivo para la ciudadanía el que Cienfuegos no contienda de nueva cuenta por la alcaldía, al resaltar que se podrían liberar de cobros como las foto multas.

“Seguramente es positivo, para que lo queremos otros tres años, yo creo que la ciudad está hecha un caos, arreglan una plaza y luego la desarreglan para poderle tomar foto a otra, me parece bastante lamentable las cosas que estamos viendo hoy”, refirió.

Pedro Garza se muestra respetuoso

Sin entrar en detalles u opinar sobre la decisión de Francisco Cienfuegos de no reelegirse para la alcaldía de Guadalupe, Pedro Garza, precandidato del PAN a dicha municipalidad, se mostró respetuoso de lo anunciado por el priista.

Garza dijo que estará a la espera del perfil que pondrá el PRI para la contienda.

“Yo escucho en su discurso que seguirá sirviendo hasta el final de la administración y yo le deseo a él y a Guadalupe el mejor de los éxitos, nosotros seguiremos esperando a quién ponen como candidato.

“Lo que yo escucho es que la gente quiere un candidato y estaremos presentes nosotros”, apuntó.