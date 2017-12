Camacho: incongruente, vetar la ley de seguridad

México

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto fue sensible y responsable al publicar la Ley de Seguridad Interior; en contraste, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, llamó a la Corte no ceder a presiones.

Camacho señaló que hubiera sido incongruente que el Ejecutivo vetara la legislación que Marina y Ejército “vieron con simpatía” e incluso pidieron, en diferentes ocasiones, su aprobación.

Aclaró que el trabajo legislativo terminó con la promulgación de la legislación, por lo que ahora solo queda acatar la resolución de la Corte.

“Ha sido el Presidente, y es aquí donde muestra sensibilidad y responsabilidad, quien han decidido que, a pesar de que puede echar mano de los mecanismos previstos por la ley, no llevará a cabo ninguna declaratoria de protección a la seguridad interior, hasta que no lo resuelva en última instancia la Corte”, señaló Camacho.

Recordó a quienes anunciaron que interpondrán acción de inconstitucionalidad, que fueron legisladores de sus partidos, principalmente del PAN, quienes votaron a favor del ordenamiento.

Dijo que pedir que se anule la ley es verlo con simpleza, toda vez que la Corte puede determinar que un artículo, un capítulo, un inciso, una fracción o un párrafo pueden ser inconstitucionales, no toda la legislación.

En tanto, Zambrano hizo un llamado a la Corte “para que actúe conforme a lo que las disposiciones constitucionales y a los tratados internacionales que son ley y que México ha firmado.

“Que no actúe bajo presiones, no me gustaría ver a fines del sexenio una Corte sumisa, acatando el llamado del poder presidencial ya agónico y que actúe con independencia, lo ha hecho en otros momentos, espero que lo haga en este momento histórico para la vida del país”, subrayó.