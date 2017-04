Camacho pide expulsar de PRI a diputado que apoyó a AMLO

Ciudad de México

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, anunció que inició un juicio de expulsión del partido contra el legislador Alejandro Armenta, luego de que participó en un evento con el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, donde firmó su Acuerdo Nacional Contra la Corrupción.

En entrevista, el líder priista señaló que diputados coordinadores de diversas entidades le externaron su interés por que se inicie un proceso de expulsión en contra del legislador por Puebla, el cual dijo, comparte.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la bancada priista solicite a Armenta que pida licencia para evitar que se sume a la fracción de Morena, Camacho afirmó, "vamos a pedir su expulsión y san se acabó".

En respuesta, el diputado por Puebla calificó a Camacho como "el rostro represor del PRI que la gente no quiere", lo acusó de amenazarlo y adelantó que defenderá sus derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Revolucionario Institucional "no es de nadie", afirmó.



Aclaró que a pesar de que se le conminó a retirar su firma del acuerdo de Morena, no lo hará porque va de acuerdo con sus principios, los cuales, dijo, por el momento no se representan en el PRI. Señaló que luego de ganar en el TEPJF, reflexionará si continúa o no en el partido en el que milita desde hace 36 años.

"El llamado que me hizo públicamente la semana pasada es para que retirara la firma o me tendría que atener a las consecuencias naturales de ese hecho, atenerse a las consecuencias es una amenaza para mí y para cualquier otra persona", aseguró.





