'Chapulines' renuncian a cargos para buscar curul

Ciudad de México

Para contender por la vía de mayoría relativa a senadurías y diputaciones federales este fin de semana funcionarios públicos y legisladores renunciaron a sus cargos y pidieron licencia, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, el coordinador de los priistas en San Lázaro, César Camacho y el director del ISSSTE, José Reyes Baeza.

TE RECOMENDAMOS: Renuncia directora de CDI, va por senaduría en Hidalgo

La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI a través de sus órganos auxiliares en cada entidad inició este sábado el preregistro de aspirantes a una curul en el Senado y en la Cámara de Diputados, la inscripción concluirá este domingo a las 18 horas.

Entre los que se inscribieron para buscar un escaño en el Senado y renunciaron a sus cargos destacan, el ahora ex director del ISSSTE, José Reyes Baeza, los legisladores Jorge Carlos Ramírez Marín y CésarCamacho.

Además de la diputada federal, Sylvana Beltrones; la secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Alejandra del Moral; la ex comisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado, y la periodista Beatriz Pagés Rebollar.

Por medio de sus redes sociales, Reyes Baeza anunció su renuncia al cargo y su inscripción como precandidato a una senaduría por Chichuahua.

En su cuenta de Twitter, Ramírez Marín, quien buscará ser senador por Yucatán público que "el amor por nuestro estado y el futuro de nuestros hijos, es el motor para servir a la sociedad. Unidos convenzamos que tenemos la mejor oferta política para seguir construyendo nuestra realidad. En el Senado contarán con un gran aliado para lograrlo. ¡Vamos con todo por Yucatán!".

En tanto, el líder de la bancada priista, César Camacho a través de la misma red social afirmó que "ser precandidato es emocionante, ser candidato será comprometedor, y ser senador será el más alto compromiso de mi vida política y personal con los millones de mexiquenses que exigen y merecen una vida mejor".

En entrevista posterior a su inscripción, Pagés Rebollar subrayó que es importante rescatar a la Ciudad de México de 20 años de un gobierno de izquierda "retrógrada que dijo, ha vivido del clientelismo y ha hecho mal uso de los recursos de la capital del país.

Dijo que la invitación se la hizo el precandidato del PRI a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola, a pregunta directa sobre la presunta sorpresa que su postulación causó entre priistas, Pagés recordó que es militante desde hace muchos años y ha participado activamente en la vida política del partido.

"He militado en el partido desde hace un buen rato, yo llegué al Congreso General, fui diputada federal, fui después Constituyente, he sido parte del Comité Ejecutivo Nacional, fui secretaria de Cultura. Me parece que esta invitación que me hace el precandidato a la Ciudad de México, Mikel Arreola que yo la acepté de muy buen ánimo porque me parece que recuperar la ciudad implica un enorme desafío me parece que vale la pena luchar a favor de la ciudad y sobre todo de sus habitantes", subrayó.

TE RECOMENDAMOS: Renuncia director del ISSSTE, buscará lugar en el Senado

Luego de este pre registro, el acuerdo del Consejo Nacional del PRI contempla que la selección de aspirantes será por medio de convención de delegados y por la Comisión de Postulación de Candidaturas, previo a lo anterior deberán presentar un examen de conocimientos que los acredite como aptos para el cargo que buscan en caso de aprobarlo será el próximo 1 de febrero cuando acudan a registrase formalmente en el Consejo Estatal priista que les corresponda.





JASR