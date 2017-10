"Cendis siempre debieron ser administrados por el Gobierno"

Monterrey

Tras anunciarse que será el Estado quien se haga cargo de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), ante la situación jurídica que vive su administradora Guadalupe Rodríguez de Anaya, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, declaró que eso es algo que debió haberse hecho hace mucho.

Ante el anuncio de movilizaciones para el lunes por parte de la gente del Partido del Trabajo (PT) y del Frente Popular Tierra y Libertad, tras considerar que la orden de aprehensión en contra de Rodríguez de Anaya es con fines políticos, el mandatario estatal les pidió no trastocar la vialidad, ya que la ciudadanía no tiene la culpa y no tiene caso echarse al pueblo encima.

Dijo que pidió al secretario general de Gobierno, Manuel González, hablar con ellos y ofrecerles la Macroplaza para manifestarse.

“El gasto es el mismo, aquí se les daba el dinero para que ellos lo administraran, hoy lo administramos nosotros, hoy el Estado paga al maestro y no a través de la administración de ellos, y eso debió haberse hecho hace mucho, yo no sé por qué no se hacía, evidentemente eso le trae conflictos hoy a Beto y a Lupita porque hay la sospecha (sic) de que yo nunca he hablado de que sea el Estado.

“El Estado, siempre le he dicho a todos los que reciben recursos, bueno, todos los recursos deben de transparentarse y de clarificarse, entonces aquí hay una denuncia y una investigación de la PGR, yo no he escuchado a nadie de la PGR que haya dicho el qué, más bien son los dichos de Lupita y de Beto que dicen que es político, que no es político, que si está bien, que si está mal”, declaró el gobernador.

MILENIO Monterrey publicó que luego de que la SEIDO "congeló" las cuentas bancarias de los Cendis, el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón anunció que el Estado tomó el control del sistema de pago de los recursos pendientes y ya no Guadalupe Rodríguez de Anaya, líder del PT y directora de los Centros de Desarrollo Infantil.

“Nosotros desde que ellos tuvieron la denuncia que les congelaron las cuentas, el estado ya no les puede depositar en esas cuentas, y entonces lo que hizo el Estado es que la Secretaría de Educación pague de manera individual a cada maestro del Cendi, que es lo que estamos haciendo.

“Ellos tienen un control sobre el tema de educación, en el tema de su academia, en el tema de su operatividad, el Estado mismo está surtiendo los alimentos a los Cendis, y se hizo en un acuerdo con ellos, no queremos que los niños tengan problemas, por algo que no son culpables”, dijo.