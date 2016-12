CEE no tendría dinero para partidos políticos

Monterrey

La Comisión Estatal Electoral (CEE) no tendría dinero para los partidos políticos en el 2017, aseguró este martes el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda.

En entrevista, el legislador mencionó que la CEE pidió de inicio al Estado un monto de 800 millones de pesos para el siguiente año, de esto, 350 millones de pesos serían de operación, 200 millones de pesos para partidos, 200 millones de pesos para participación ciudadana y otro monto para el inicio de las elecciones.

No obstante, el Gobierno Estatal hizo un primer recorte al presupuesto del organismo y determinó 350 millones de pesos para la operación y 150 millones de pesos para participación ciudadana.

Aunado a esto, el Congreso decidió hacer otra baja presupuestal final en la Ley de Egresos de 100 millones de pesos, por lo que ahora la CEE se quedaría con unos 350 millones de pesos para operación y 50 millones de pesos para participación ciudadana.

“A juicio de nosotros no puede la Comisión (CEE) darle dinero el año que entra a los partidos porque no viene en la Ley de Egresos y por tanto se van a quedar sin financiamiento.

“Lo que pasa es que cada año el financiamiento a los partidos debe de ir junto con el presupuesto que le das a la Comisión y en este caso le dejaron los diputados el mismo monto del año pasado, sin incluir financiamiento y sin incluir participación ciudadana, entonces estamos alegando que bajo ese argumento no podrían la Comisión, ni la Tesorería, financiar partidos porque no viene ese monto y ese rubro en el Paquete.

“Es algo que estamos presumiendo, infiriendo, de que no se contempló esa partida y que por ende no va a poder el Estado darle financiamiento, quizá fue una astucia delG del Estado para que no les paguen así como los independientes, tampoco a los partidos y a los diputados se les fue la rola”, refirió el diputado de Movimiento Ciudadano.