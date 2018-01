Impugnará Daniel Torres resolución de CEE

Monterrey

El diputado federal con licencia, Daniel Torres Cantú, advirtió que impugnará la resolución de la Comisión Estatal Electoral en la que avalan que incurrió en violaciones a la ley por exceder el plazo para publicitar su primer informe legislativo.

El también aspirante a la alcaldía de Guadalupe por la vía independiente, mencionó que se trata de una cacería política orquestada por un ex funcionario del gobierno del priista Rodrigo Medina, y negó las acusaciones en su contra.

Torres Cantú explicó que la publicidad no fue retirada a tiempo por la empresa con la que contrató el servicio. Advirtió que en el convenio sí se respetaban los plazos legales, pero fue el particular quien no acató los tiempos.

"Yo estoy esperando la notificación. De todas maneras voy a impugnar esa resolución de la Comisión porque no está en mi responsabilidad el que un tercero que se contrata deje o no deje la publicidad vigente.

"Yo tengo un contrato que establecí con la empresa y ellos que tienen la obligación de, únicamente en las fechas permitidas por la ley, porque así dice el contrato, el haber dado la publicidad", indicó.

Fue el 8 de enero cuando la CEE remitió el dictamen a la Contraloría del Congreso de la Unión como autoridad responsable de deslindar las sanciones correspondientes.

Daniel Torres vio sospechoso que la Comisión Estatal Electoral haya desechado la prueba del contrato, argumentando que con esto se constataba la presunta responsabilidad de la empresa y no de él.

"El contrato se presentó como prueba ante la Comisión, nos extraña que no haya tomado esta prueba porque es un contrato que se realizó (con un) privado y que ellos deben de tomar en consideración, porque al final de cuentas el prestador del servicio no soy yo", dijo.

Además, el ex legislador priista y ahora independiente mencionó que se trata de una cacería política, pues también se le acusó de promoción personalizada y actos anticipados de campaña, pero este señalamiento fue descartado por la CEE.

"No es la primer denuncia que me ponen, hace una semana o 10 días, aproximadamente, también se desahogó otro procedimiento de la misma persona. Evidentemente hay una persecución política, hay actores que se han incomodado por mi accionar político. (...) es un ex trabajador del gobierno de Rodrigo Medina".

El ciudadano identificado como Gustavo Martín Torres fue quien interpuso la denuncia ante la Comisión Estatal Electoral.