Insensible, incremento del presupuesto en CEE: Congreso

Para los coordinadores de las diferentes bancadas en el Congreso local el incremento de poco más de mil millones de pesos que está solicitando la Comisión Estatal Electoral (CEE) para el desarrollo de las campañas el año entrante, es insensible y desproporcional.

En entrevista por separado, Arturo Salinas, coordinador de la bancada panista, comentó que no son los tiempos para estar pidiendo aumentos en el presupuesto dado el contexto nacional que se vive con las afectaciones en el centro y sur del país por los sismos, así como la discusión que se tiene a nivel nacional por la reducción de prerrogativas a los partidos políticos.

"Me parece desproporcionado e insensible, me parece que cuándo se está dando un debate con los ciudadanos, con el propio INE a la reducción de las prerrogativas y a los recursos públicos que tienen los partidos políticos, creo que es una declaración insensible que está fuera de toda proporción”, dijo.

Por su parte, Marco González, coordinador del PRI, consideró que la propuesta de Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la CEE, está fuera de la realidad y aseguró que está más preocupado por cuidar su nómina y gastos de operación, en lugar de dar prioridad a la realidad que vive el país.

“Siempre he manifestado que la postura de la CEE está fuera de la realidad, ya tuvimos la prueba este año donde habían propuesto más de 800 millones de pesos y se los bajamos a más de la mitad, sabemos que es año electoral en el 2018, sin embargo, no se justifica un planteamiento inicial de más de mil millones, tendríamos que sentarnos a dialogar, pero no es momento de pedir esa cantidad exagerada”, refirió.

En tanto, Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, celebró que al menos ocho dirigencias de partidos a nivel nacional estén dispuestas y tengan la voluntad política para reducir su financiamiento público.

“Ya son ocho dirigencias nacionales que renuncian al financiamiento, el tema ya está en la agenda, yo en breve pedí a la presidencia que exhorte o pida a Hernán Salinas a que ya dictaminen la iniciativa que presenté en el mes de agosto para que se reduzca el financiamiento del 76 por ciento”, aseveró.

Por último, Eugenio Montiel, coordinador de la bancada Independiente, comentó que harán un llamado al presidente de la Comisión para que se desarrollen unas elecciones democráticas y transparentes, pero respetando la austeridad que las instituciones y partidos están “ejerciendo” hoy en día.

“Me parece desproporcional la cantidad que la Comisión está solicitando, hoy sale que la elección de 2015 era un 30 por ciento menos (de presupuesto), de entrada, nos parece que la solicitud de recursos extras no es procedente, por un lado, y por el otro, hay una condición que nuestro país está enfrentando a raíz de los sismos y nosotros creemos que además la solicitud es insensible”, concluyó.