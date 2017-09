Pedirá CEE tres veces más presupuesto

Monterrey

Mientras que el Congreso del Estado amagó con reducirle aún más el presupuesto en relación al monto que tienen en 2017, el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza, declaró que pretenden para el 2018, un presupuesto de tres veces superior al actual.

El comisionado señaló que para este año les aprobaron 347 millones de pesos, pero que para el año próximo, solicitarán alrededor de mil 044 millones de pesos, ya que se trata de un año electoral, y requieren de recursos para la organización completa del proceso electoral.

“Estamos armándolo con las diferentes áreas para enviarlo a las autoridades correspondientes. Ahorita estamos presupuestando alrededor de mil 044 millones de pesos, por decírtelo así, que tiene que ver con todas las etapas preparatorias del proceso. Aproximadamente es eso (el monto del proyecto de presupuesto), podría incrementarse o reducirse”, declaró.

Dijo que la inversión en el proceso electoral implica la adquisición de material electoral, documentación, consultas populares, selecciones, capacitación, mesas auxiliares de casilla, comisiones municipales electorales, reclutamiento de funcionarios municipales electorales, y el sistema de resultados electorales preliminares.

“Yo me pongo al escrutinio de la opinión pública, si me he canteado o no, la verdad es que las amenazas no las tomo como personales o institucionales, creo que reducir el presupuesto en tiempos de elecciones sería incongruente, puedo entender que se puedan hacer esfuerzos en reducir presupuestos cuando no hay elecciones, pero el dinero no es para la Comisión Estatal Electoral y no es para los consejeros electorales.

“El dinero que se ejerce en los procesos electorales es para salvaguardar los derechos de participación política electoral y ahora en consultas populares de los ciudadanos de Nuevo León, es decir, no se puede atentar contra el derecho fundamental de participar en política y es lo más sagrado que existe en una democracia”, declaró.

Expresó que por eso no toma como tales dichas amenazas porque está consciente y tiene la convicción de que el Congreso y el Ejecutivo tendrán la suficiente sensibilidad política y jurídica para garantizar junto con la CEE los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Cabe señalar que Mario Alberto Garza y el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, sostienen algunas diferencias por cuestiones políticas, y eso generó que exista la amenaza de reducirle el presupuesto a la CEE.