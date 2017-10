Avanza auditoría por bonos para consejeros de CEE

Monterrey

El consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza Castillo, informó este lunes que en próximos días la Auditoría Superior del Estado (ASE) reanudaría las comparecencias para los siete consejeros que están siendo investigados por haber recibido bonos para compensar las horas extras en la jornada de elecciones de 2015.

En rueda de prensa, el funcionario explicó que ya llevaron a cabo la primera comparecencia y se desahogaron las pruebas ante la ASE, por lo que en próximos días les estarán notificando para cuándo se reanudarían las presentaciones.

"Fuimos a la primera comparecencia, se integraron las pruebas, presentamos todas nuestras pruebas, nuestras documentaciones a cada uno de los consejeros.

"En particular yo hice una consignación del dinero a cautela, no reconociendo que obré mal sino que se pone a disposición para efectos de que no se considere que se atentó al erario público, ahí está el dinero, eso ya no está en discusión, pero seguiremos peleando en lo individual justamente a través del procedimiento de la propia Auditoría como seguramente en los tribunales", mencionó.

El consejero presidente defendió la legalidad de dichos bonos y argumentó que estas compensaciones monetarias se realizaron debido a la carga de trabajo para los consejeros y para toda la estructura de la CEE en época de elecciones.

"Como ustedes saben esto ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en la época del año electoral evidentemente se decreta por la ley que todos los días, y sobre todo, todas las horas, son hábiles, una cuestión que trae como situación unas cargas excesivas de trabajo, sobre todo a toda la estructura en términos generales.

"Históricamente lo que han determinado organismos electorales pues es dar una compensación por esas horas extras como lo marca el artículo 123 constitucional, pero sin llegar a pagar las horas extras como se debiesen pagar en virtud de que el presupuesto simplemente no sería suficiente para dar esa compensación de esas horas extras", concluyó.