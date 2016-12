CEE fija fechas para cambio de militancia

Monterrey

En sesión extraordinaria, la Comisión Estatal Electoral fijó este martes las fechas para separarse de su militancia aquellos diputados locales y regidores que contendieron por determinado partido político, y desean reelegirse por uno distinto.

Mario Alberto Castillo, consejero presidente de la CEE, señaló que los diputados locales que deseen buscar la reelección por un partido distinto por el que contendieron, deberán separarse de la militancia el 28 de febrero de 2017; mientras que para los miembros del Ayuntamiento, es decir, regidores y síndicos, tienen como fecha el 29 de abril próximo.

Precisó que el exhorto es para que se retiren de la militancia partidista, no del ejercicio de las funciones que desarrollan.

"Prácticamente las fechas ya estaban, era una cuestión de evidentemente plasmarlas con día y mes, pero creo que la legislación es muy clara en determinar que todo aquel representante, ya sea diputado o miembro de un Ayuntamiento, que pretenda reelegirse por otro instituto político al que no milita, pues debe de renunciar a su militancia a mitad de su mandato.

"Entonces ¿qué hicimos?, únicamente y exclusivamente señalamos cuándo es el día evidentemente anterior a la mitad de su mandato para que pueda estar en posibilidades de ejercer su derecho a reelección, y el 28 de febrero de 2017 tendrían que retirarse aquellos militantes de un determinado partido político, para postularse por otro si quieren ser diputados, y el 29 de abril del 2017 todos aquellos miembros de un Ayuntamiento", explicó.

Comentó que las separaciones del cargo para contender en busca de la reelección, se definirán en fechas dentro del último trienio de 2017.

A favor de la reelección

Mario Alberto Castillo se pronunció a favor de la reelección, que por primera vez se dará en el país.

"Siempre he estado a favor de la reelección, creo que no podemos subestimar al electorado, finalmente ellos tendrán el derecho y la voluntad, el criterio para decidir, quiénes se quedan o quiénes se van, lamento mucho cuando escucho: 'es que México no está preparado para la reelección', es como decir que estamos enajenados mentalmente. No hay mejor sistema de rendición de cuentas que la reelección", expresó.