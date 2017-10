Trastoca calendario electoral nueva fecha de inicio

Monterrey

Aunque ya estaban preparados para cualquiera de los escenarios, la Comisión Estatal Electoral (CEE) admitió que el cambio del inicio del año electoral les afecta en el calendario del proceso.

Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la CEE, precisó que dicha decisión de la Corte les cambia las fechas en algunas de las convocatorias que deberán de hacer.

"Prácticamente sí, nos cambió el calendario para la emisión de algunas convocatorias sobre todo, recuerden que el INE ejerció la facultad de atracción en determinar los límites de ciertos procesos como lo son las precampañas, el registro de candidatos para efectos de homologar la dimensión del despliegue en la fiscalización y lo que tiene que ver con los apoyos a los candidatos independientes.

"Entonces eso ya se determinó en términos que sacó el Instituto Nacional Electoral (INE) lo que nos cambia a nosotros un poco es la emisión de convocatorias que tienen que ver con el reclutamiento en los comités electorales municipales, pero como le he mencionado la Comisión Estatal Electoral trabajó paralelamente los dos escenarios", dijo.

Garza Castillo comentó que estarán al pendiente de lo que resuelva la Corte sobre el fondo del asunto ya que están en el aire temas como la paridad, reelecciones y coaliciones.

"No hemos cesado en trabajar y sobre todo en desplegar nuestros operativos de búsqueda para las comisiones municipales electorales y seguro nos tendremos que esperar a que nos digan cuándo empezar el proceso electoral, que es algo que tenemos que hacer en términos de previsión porque si no nos come el tiempo", resaltó.

Cabe recordar que fue el jueves pasado cuando la Corte se pronunció respecto al inicio del año electoral, mismo que decidieron comenzar en noviembre tal cual lo plantearon los diputados en la Reforma de Ley.

Sin embargo queda pendiente que el máximo órgano judicial resuelva los temas impugnados dentro de dicha ley por diferentes partidos políticos, la Procuraduría y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.