Con incremento, aprueban financiamiento a partidos

Monterrey

Con un incremento del 18 por ciento respecto a las elecciones pasadas, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobó un monto total de 202 millones 102 mil 798 pesos de financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos del estado durante 2018, además de otros 62 millones 305 mil 063 pesos para gastos de campaña.

La formula establece que el 30 por ciento del financiamiento público se distribuye igual para los partidos, mientras que el otro 70 por ciento se asigna conforme a los votos que obtuvo cada uno en la última elección de diputados locales.

En este sentido, el PAN obtendrá una suma de 62.5 millones de pesos al haber sido el que registró la mayoría de votos; al PRI se le asignarán 54.4 millones; al Partido del Trabajo, 15.2 millones; el PVEM recibirá 18.8 millones, y Movimiento Ciudadano 27.4 millones.

Asimismo, el Partido Nueva Alianza obtendrá 16 millones; el Partido Encuentro Social 4.7 millones; por su parte Rectitud, Esperanza Demócrata (RED) contará con 2.7 millones, mientras que al Partido de la Revolución Democrática y a MORENA no se les asignará financiamiento público ordinario.

Para el caso de MORENA y del PRD, no se les asigna presupuesto para actividades ordinarias debido a que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación válida emitida en elección local pasada, de manera que no pueden participar en la distribución de esta bolsa y sólo se les asignan recursos para gastos de campaña como si fueran partidos políticos creados en fecha posterior a la última elección.

Por otra parte, aunque el Partido Encuentro Social no tiene representación en el Congreso, sí obtuvo el mínimo de votación válida, motivo que le permite participar en la distribución del 70 por ciento para el financiamiento público ordinario y de gastos de campaña.

La bolsa para el financiamiento ordinario se determinó a partir de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) del año pasado, según explicó el presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, por lo que el aumento a esta medida de salario mínimo que estableció el INEGI para este año (ahora es de 80.60 pesos), haría que el total del financiamiento también aumente.

Los gastos de campaña se determinan según el tipo de elección y en el caso de este 2018 que se hará la renovación del Congreso y de Ayuntamientos, cada partido recibe una cantidad equivalente al 30 por ciento del financiamiento público anual para actividades ordinarias.

Finalmente los gastos de campaña para candidatos y candidatas independientes sería determinado una vez que finalice su etapa de recolección de firmas y exista certeza sobre aquellos que se podrán registrar como candidatos.